EGR acelera obras na ERS-040

A terça-feira (28) foi de máquinas na pista e equipes de trabalho em plena operação na ERS-040, um dos principais corredores logísticos da Região Metropolitana do Estado. No quilômetro 54, no município de Capivari do Sul, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) deu continuidade às obras de manutenção asfáltica.

No momento, está sendo executada a compactação da camada de revestimento da estrada — trabalho que havia sido momentaneamente interrompido em razão das condições climáticas da última semana. As intervenções buscam qualificar o trecho, minimizar congestionamentos e facilitar o deslocamento dos condutores que trafegam rumo ao Litoral Norte. Nos próximos dias, as frentes de trabalho estarão concentradas no quilômetro 55 e, posteriormente, realizarão o serviço de fresagem entre os quilômetros 49 e 50 da rodovia.

O diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, destaca que a ERS-040 possui um grande contingente de usuários e que torná-la ainda mais segura trará importantes benefícios para a região. “O entroncamento com a ERS-118 provoca um fluxo volumoso entre os veículos que buscam o acesso às praias. Por isso, estamos qualificando a pista para agilizar as rotas entre Capivari do Sul, Viamão e os municípios vizinhos”, explica o dirigente.

Durante a execução das obras no quilômetro 54, a EGR alerta os motoristas e pedestres para redobrar a atenção, respeitar as sinalizações e os limites de velocidade do local. Os trabalhos podem ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos.

