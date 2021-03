A Polícia Civil (PC) prendeu no sábado (27/02), um homem em flagrante pelo crime de violência doméstica. A prisão ocorreu após denúncias de que um indivíduo estaria agredindo uma mulher em via pública. A vítima, que não teve a identidade divulgada, era companheira do preso. De acordo com o delgado João Henrique Gomes, o homem estava foragido da Justiça e possuía três mandados de prisão em aberto. Ele foi encaminhado a Delegacia de Polícia (DP) da cidade, para registro de ocorrência e, posteriormente, foi conduzido ao sistema prisional.

