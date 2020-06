A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município vai receber R$ 85 mil. Esse valor foi destinado pelo deputado federal Bibo Nunes (PSL) e atende um pedido da instituição, por meio do chefe de gabinete do parlamentar, Jorge Ramos ‘Cavalhada’. A informação é da assessoria de Bibo.

Nessa quarta-feira (24), o governo federal empenhou o recurso, junto ao Ministério da Cidadania, fazendo então com que o dinheiro pudesse ser liberado. Os R$ 85 mil vão ser destinados em investimentos para a qualificação do atendimento aos alunos da APAE.

Por meio de nota, o deputado declarou que asApaes prestam atendimento exemplar à sociedade. “O foco do meu trabalho são instituições sem fins lucrativos e Apaes. Sou o parlamentar que mais destinou emendas para as Apaes gaúchas, porque admiro o bonito trabalho que desenvolvem por uma sociedade mais justa e igualitária. É um orgulho poder ajudar quem ajuda as pessoas”, afirmou o deputado gaúcho Bibo Nunes.

Vale ressaltar que desde que assumiu como deputado federal em Brasília, o parlamentar já destinou mais de um milhão de reais para o município, distribuídos entre as áreas de Saúde e Educação.