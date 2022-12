Empresa ofertará novas linhas de ônibus durante o Verão

Para aproveitar o melhor do Verão, a Viação Ouro e Prata passará a oferecer linhas especiais do interior para as principais praias do Litoral norte gaúcho e vice-versa. As viagens iniciam na próxima sexta-feira (16). Os ônibus saem de Torres e passam por Arroio do Sal, Capão da Canoa, Imbé e Tramandaí e seguem em direção a Dom Pedrito e Bagé, com destino final a cidade de Santana do Livramento. As viagens de ida ocorrem aos domingos e nas quartas-feiras, com retorno nas terças e sextas-feiras. Para saber o valor das passagens e mais informações acesse o site da Ouro e Prata, em: www.viacaoouroeprata.com.br.

Foto: Carlos Oliveira