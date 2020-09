Um dos maiores impactos no início da pandemia causada pelo novo coronavírus foi à solidão vivenciada por pacientes e familiares. Muitos familiares não tiveram a oportunidade para uma despedida. Esse sofrimento também está sendo extensivo e exaustivo aos profissionais da assistência de saúde, que vivenciam a finitude de muitos pacientes, buscando de alguma forma, se fazer mais presentes.

Foi pensando na saúde mental dos pacientes e na humanização que a Responsável Técnica (RT) de Enfermagem do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), Catiuscia Oliveira, junto com toda a equipe de enfermagem do Hospital, resolveu realizar o ‘Abraço Solidário’.

Segundo Catiuscia, a ação vai permitir que o familiar ou amigo de um paciente em isolamento, poça abraçá-lo, sempre seguindo os protocolos para evitar o contágio da Covid-19. Vale destacar que todas as pessoas antes de poder participar do ‘Abraço Solidário’, vão passar por triagem e medição de temperatura. “O “contato pessoal” será supervisionado pela equipe e todos os protocolos existentes neste momento serão seguidos”, ressalta a RT de enfermagem.

Foto: Catiuscia Oliveira