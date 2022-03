Cafú marcou duas vezes na goleada do QTP para cima do Independente pelo placar de 6 a 0.

Teve início no dia 19 de março, a Super Liga 2022 de Fut 7. A competição é realizada pela Federação de Futebol 7 do RS (FF7RS) com os jogos sendo disputados na Map Sport, em Porto Alegre. Ao todo, 17 equipes disputam a competição, incluindo o Quase Tudo Parente (QTP) Arena de Osório.

O time osoriense está na chave A ao lado de outras sete equipes. Na estreia, na tarde de domingo (20), o QTP goleou o Independente por 6 a 0. Os gols foram marcados por Renato, Cafú (duas vezes), Luiz Alberto e Lucas (duas vezes). Com o resultado, o time lidera o seu grupo com três pontos, mesma pontuação do Original, mas com vantagem no saldo de gols (+6 contra +4).

Na segunda rodada, o QTP enfrenta o Porto, no domingo (27), a partir das 13h. Vale ressaltar que, os dois melhores de cada grupo avançam direto para as quartas de final. Já do terceiro ao sexto de cada chave disputam um play-off para definir os outros quatro times que vão disputar as quartas. A seguir veja os resultados da 1ª rodada, a classificação da chave do time de Osório e os confrontos da próxima rodada:

1ª RODADA – Independente 0 x 6 QTP; Original 5 x 1 Sarrax; Garra 4 x 4 Renascer; Millonarios 0 x 3 Porto.

Classificação: 1º – QTP (3 e +6); 2º – Original (3 e +4); 3º – Porto (3 e +3); 4º – Garra (1 e 0); 5º – Renascer(1 e 0); 6º – Millonarios (3 e -3); 7º – Sarrax (0 e -4); 8º – Independente (0 e -6).

2ª RODADA (27/03) – QTP x Porto; Original x Renascer; Independente x Garra; Millonarios x Sarrax.

