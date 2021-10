No último domingo (3), Porto Alegre foi sede do Campeonato Gaúcho de Basquete 3×3. Ao todo, 40 equipes disputaram nas quadras do Dunk Park, no bairro Navegantes, o título nas categorias Adulto (Masculino e Feminino), Sub-23 (Masculino e Feminino) e Sub-18 (Feminino). De volta as competições após um período parado a equipe osoriense do CR/Esportes Osório participou do Campeonato, o qual serviu de classificatório para o Brasileiro da modalidade.

O CR/Esportes Osório participou na categoria Sub-18 com três equipes: o CR Esportes foi formado por Ana Lu, Aninha, Bela e Mari. O CR Osório foi formado por Eduard, Laís, Ana Carolina e Isabela Tomasi. Já o CR Esportes foi composto pelas atletas Fernanda Colombo, Leticia Goulart, Manu e Marília.

Apesar do pouco tempo de retorno dos treinos, horário curto e a idade abaixo da faixa etária da competição da maioria das atletas, a Coordenação Técnica do Clube ficou satisfeita com a entrega, raça e evolução técnica das atletas. Após a competição o treinador Diogo Rosa aproveitou para agradecer pelo apoio que o CR/Esportes Osório recebeu para o retorno das atividades: “Queríamos agradecer a prefeitura municipal pelo apoio ao Clube conseguindo assegurar um local para o retorno dos treinamentos da modalidade; a Assessoria de Esporte e Lazer do município, por prontamente atender ao Clube e pelo zelo com o Ginásio que utilizamos e aos pais das atletas pelo incansável apoio e confiança no nosso trabalho, sem o qual não conseguiríamos dar continuidade”, declarou Diogo.

Também participaram da competição duas equipes do AMB Basket Ball (Santa Cruz do Sul), dois times do Caixeiros Viajantes (Porto Alegre), duas equipes do União Corinthians (Santa Cruz do Sul), além do Basco, do Sinodal (São Leopoldo) e do Basquetebol Campo Bom.

PRIMEIRA FASE

Na 1ª fase as 12 equipes foram divididas em quatro grupos com três, jogando todas contra todas dentro da chave e passando as duas melhores o mata-mata. O Grupo A foi o único que não contou com representantes de Osório. Na chave, o AMB 3×3 Basket Ball foi o primeiro colocado com duas vitórias: 20 a 2 no Basco e 10 a 4 no Caixeiros Viajantes. A segunda colocação ficou com o Caixeiros após a vitória sobre o Basco pelo placar de 13 a 3.

No grupo B, o CR Esportes acabou sendo eliminado depois de ser derrotado duas vezes: 17 a 7 para o Corinthians B e 8 a 4 para o AMB Basket. No duelo pela 1ª colocação melhor para o União Corinthians que venceu o jogo pelo placar de 11 a 9. Na chave C, CR Osório também foi eliminado com duas derrotas, contra as equipes do Sinodal (8 a 1) e do BKE Caixeiros (6 a 4). A primeira posição do grupo ficou com o Sinodal, ao derrotar o BKE pelo placar de 8 a 5. Já na chave D, mais duas derrotas para as osorienses. O Clube CR foi derrotado pelo Corinthians A por 5 a 0 e pelo Basquetebol Campo Bom por 16 a 5. Na disputa pela liderança, vitória do União Corinthians por 12 a 2.

MATA-MATAS

Com as representantes de Osório eliminadas, a competição avançou para os mata-mata. Nas quartas de final, domínio dos times de Santa Cruz do Sul. O AMB Basket derrotou o Corinthians A por 11 a 6 no duelo dos conterrâneos. O Outro time do AMB (o 3×3) também avançou a derrotar o BKE por 16 a 4. O 3º classificado de Santa Cruz foi o Corinthians B que venceu o Campo Bom por 10 a 3. Na última partida da fase, o time da casa, Caixeiros Viajantes venceu o Sinodal por 6 a 4 e também avançou.

Nas semifinais teve duelo entre os times do AMB, com vitória do 3×3 para cima do Basket Ball pelo placar de 11 a 7. Na outra partida, o Corinthians B derrotou o Caixeiros Viajantes por 21 a 14. Na disputa do 3º lugar, o time do Caixeiros se recuperou e venceu o AMB Basket Ball por 13 a 11. Já na final, no confronto entre duas equipes de Santa Cruz, melhor para o Corinthians B que acabou vencendo o AMB 3×3 pelo placar de 11 a 10.

OUTRAS CATEGORIAS

No Masculino Adulto o título ficou com a equipe da casa. O Dunk Park derrotou o Pelotas Modelo na final pelo placar de 21 a 18. No Feminino Adulto o título foi para o Colégio Sinodal de São Leopoldo. A equipe derrotou o Ticis de Caxias do Sul por 19 a 9. Já no Sub-23, um título e um vice para o time da casa. No Masculino a equipe do Dunk Park derrotou o Unico de Santa Cruz por 22 a 17. Já o time Feminino perdeu de 9 a 6 para o União Corinthians de Santa Cruz. Agora os campeões vão disputar a etapa Regional do Brasileiro em novembro, a qual vai dar vaga para a fase Nacional do Brasileiro de Basquete 3×3.

CAMPEONATO GAÚCHO DE BASQUETE 3X3 FEMININO (SUB-18)

GRUPO A GRUPO A VITÓRIAS AMB 3×3 20 X 2 Basco AMB 3×3 Basket Ball (Santa Cruz) 2 Caixeiros 13 X 3 Basco Caixeiros Viajantes (Porto Alegre) 1 AMB 3×3 10 X 4 Caixeiros Basco 0 GRUPO B GRUPO B VITÓRIAS Corinthians B 11 X 9 AMB Baskett União Corinthians B (Santa Cruz) 2 Corinthians B 17 X 7 CR Esportes AMB Baskett Ball (Santa Cruz) 1 CR Esportes 4 X 8 AMB Baskett CR Esportes (Osório) 0 GRUPO C GRUPO C VITÓRIAS Sinodal 8 X 1 CR Osório Sinodal (São Leopoldo) 2 BKE 6 X 4 CR Osório BKE Caixeiros (Porto Alegre) 1 Sinodal 8 X 5 BKE CR Osório (Osório) 0 GRUPO D GRUPO D VITÓRIAS Clube CR 0 X 5 Corinthians A União Corinthians A (Santa Cruz) 2 Campo Bom 2 X 12 Corinthians A Basquetebol Campo Bom (Campo Bom) 1 Clube CR 5 X 16 Campo Bom Clube CR (Osório) 0 QUARTAS DE FINAL Corinthians A 6 X 11 AMB Baskett Sinodal 4 X 6 Caixeiros Corinthians B 10 X 3 Campo Bom AMB 3×3 16 X 4 BKE SEMIFINAL AMB 3×3 11 X 7 AMB Baskett Corinthians B 21 X 14 Caixeiros DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR Caixeiros 13 X 11 AMB Baskett FINAL AMB 3×3 10 X 11 Corinthians B

Foto: Divulgação

NOTA – Segundo a Coordenação do Clube, Em breve o CR Esportes deve estar com mais horários disponíveis para os treinamentos. Uma novidade vai ser o início das escolinhas para crianças entre seis e 13 anos de idade.

