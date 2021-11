A equipe do Grêmio Atlético Osoriense (GAO) volta a quadra na noite desta terça-feira (22), para encarar o Penãrol Guaíba pelas oitavas de final da Copa dos Campeões de Futsal. A competição está sendo disputada no Ginásio Municipal Edgar Piccioni, em Esteio, na região Metropolitana do Estado.

A partida está marcada para às 21h e 45min. Antes disso, às 20h e 30min, quem vai jogar é o outro representante do Litoral Norte gaúcho na competição: o AF da Praia. A equipe de Capão da Canoa, que foi a única 100% da 1ª fase, encara o UJR de Novo Hamburgo. As duas partidas vão ser transmitidas pela Página do Facebook da RS Esportes.

Caso avance para as quartas, o GAO vai enfrentar o União. O time de Parobé se classificou com a vitória nos pênaltis contra o Universitário, de Porto Alegre; em jogo disputado na última quarta (18). O duelo acontece na próxima sexta (26), a partir das 20h e 30min. Já o AF da Praia, caso chegue as quartas de final, encarará o Borges Futsal, também na sexta-feira, a partir das 21h e 45min. A equipe de Alvorada se classificou ao derrotar uma das equipes da casa, o Trianon, pelo placar de 6 a 3; jogo realizado na última quinta (18).

A decisão do Campeonato está prevista para ocorrer no dia 10 de dezembro (veja a tabela completa no final da matéria). Vale ressaltar que o campeão da competição leva o prêmio de R$ 10 mil. Já o segundo colocado recebe o valor de cinco mil reais.

AF da Praia de Capão da Canoa enfrenta o UJR, de Novo Hamburgo.

Fotos: RS Esportes

Red Bull (Cachoeirinha) 3 X 8 SER Concórdia (Esteio) 15/11 20h e 30min ANPF (Nova Petrópolis) 6 X 1 Street Boys (Esteio) 15/11 21h e 45min União Parobé 4 (5) X 4 (4) Universitário (Porto Alegre) 18/11 20h e 30min Trianon (Esteio) 3 X 6 Borges Futsal (Alvorada) 18/11 21h e 45min Nova União (Sapucaia do Sul)* X Cometa Futsal (Canoas) 22/11 20h e 30min Village (Esteio)* X Pouca Bola (Nova Petrópolis) 22/11 21h e 45min AF da Praia (Capão da Canoa) X UJR (Novo Hamburgo) 23/11 20h e 30min GAO (Osório) X Peñarol Guaíba 23/11 21h e 45min SER Concórdia (Esteio) X Vencedor OF5 25/11 20h e 30min ANPF (Nova Petrópolis) X Vencedor OF6 25/11 21h e 45min União Parobé X Vencedor OF8 26/11 20h e 30min Vencedor OF7 X Borges Futsal (Alvorada) 26/11 21h e 45min Vencedor QF4 X Vencedor QF1 3/12 20h e 30min Vencedor QF3 X Vencedor QF2 3/12 21h e 45min Vencedor SF1 X Vencedor SF2 10/12 – OITAVAS DE FINAL QUARTAS DE FINAL SEMIFINAL FINAL

Legenda tabela *Jogos não haviam sido encerrados até o final desta edição (ás 19h de segunda-feira, 22/11).

