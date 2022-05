ERS-030 recebe instalação de placa

Placa foi instalada na terça-feira (10), no quilômetro 82,5 da rodovia, em Osório. – Foto: Daer

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) realizou na manhã de terça-feira (10), a instalação de uma placa no quilômetro 82,5 da ERS-030, em Osório. A placa de granito e mais de 300 quilos foi enviada pela cidade portuguesa de Ponte de Lima e entregue ao Estado no final dos anos de 1980, pelo empresário português João Martins de Lima, falecido no último dia 03/05, aos 96 anos, vítima de uma insuficiência cardíaca.

Nascido em Ponte de Lima, João morou no Brasil desde os seus 20 anos e foi um dos incentivadores da mudança do nome da ERS-030 para Rodovia Cristóvão Pereira de Abreu, o tropeiro português que desbravou os caminhos no Rio Grande do Sul no século 18. Cristóvão nasceu na mesma cidade de João e foi quem na época garantiu um fluxo constante e regular do comércio de gado e cavalos, entre as regiões Sul e Sudeste, designado “caminho tropeiro”. A partir do roteiro comercial iniciado por Cristóvão, núcleos populacionais foram se formando, como Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de Paula e Nossa Senhora da Oliveira da Vacaria.

Em 1986, depois de um trabalho que envolveu João Martins de Lima, o então governador Jair Soares denominou a ERS-030 com o nome do tropeiro. A via faz ligação entre a Região Metropolitana de Porto Alegre e o Litoral Norte, cruzando Santo Antônio da Patrulha, uma das cidades nascidas a partir do trabalho de Cristóvão. Na época, João estava em Portugal e ficou entusiasmado com a alteração do nome da rodovia. Junto com o reitor de uma universidade portuguesa, o empresário conseguiu apoio do governo português para a produção de uma placa de granito representando a amizade entre os dois povos. Foi ele o responsável por trazer o presente até o Estado.

Por anos, a placa ficou guardada na Casa de Portugal. No vaivém de indecisões de onde e como ela seria instalada, acabou indo parar num depósito do Daer, em Osório, onde permaneceu até os dias de hoje.

