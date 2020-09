Diante do cenário causado pela pandemia, inúmeras ações têm ajudado as pessoas mais necessitadas nesse período de crise o qual vivemos. Escolas do município se juntaram e realizaram a doação de 300 marmitas a famílias de alunos carentes. As marmitas são preparadas com alimentos utilizados na merenda escolar, porém devido a suspensão das aulas na rede pública, por conta da pandemia, é feita esta distribuição, para evitar que esses alimentos estraguem e precisem ser colocados fora.

A ação está sendo realizada pelas Escolas Manoel Mendes, Estado de Santa Catarina, Tiradentes, Jardelino Peroni, Chapeuzinho Vermelho e Professora Pedrinha dos Santos Cardoso. Vale ressaltar que as entregas estão sendo realizadas nos colégios, cumprindo todas as medidas de segurança para evitar a proliferação da Covid-19.

Foto: PMI