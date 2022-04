OSÓRIO – Após dois anos sem atividades na comunidade devido a pandemia, a Estratégia Saúde da Família (ESF) do Glória retomou as atividades com o grupo do bairro. O encontro acontece nas duas primeiras quartas-feiras de cada mês, com assuntos diversos. A reunião realizada na semana passada contou com a presença da psicóloga Clarissa Brum.

Com a temática Ansiedade, a população teve a oportunidade de tirar suas dúvidas e fortalecer o trabalho de vínculo com a equipe. O secretário da Saúde Danjo Renê participou da atividade e respondeu os questionamentos da população. “Essas atividades são de suma importância para a população. Fazer grupos terapêuticos na atenção básica fortalece as estratégias, auxilia na prevenção da doença e ajuda a promover a saúde da comunidade”, destacou o secretário.

FOTO: PMO

