O estudante Arthur Oliveira Moraes, do Senac Tramandaí, foi o grande vencedor do Spelling Bee, na categoria Kids. A competição de soletração em inglês reuniu dezenas de alunos do RS, tendo a sua final sendo realizada na última quinta-feira (25).

O Spelling Bee começou com a fase escolar passando pelas semifinais, que reuniu alunos do Senac Idiomas de mais de 20 escolas de todo RS. Na fase das semifinais foram mais de 40 competidores, mas apenas 10 chegaram na final. Para se sagrar campeão, o jovem de 12 anos de idade teve que derrotar quatro adversários para ficar com o título.

Já na categoria Jovens e Adultos, o título ficou com Gabriela da Silva, do Senac de Erechim. O vencedor de cada categoria ganhou um tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite P615. Os segundos ganharam um Headset Gamer JBL Quantum 200 e os 3ºs um vale-presente da Google Play Store no valor de R$ 250,00 (veja todos os premiados no final da matéria).

CAMPEÃO DO SPELLING BEE – Para Arthur, participar do Spelling Bee, foi divertido. Gostar muito do idioma, ele acredita, foi um dos motivos que o ajudaram a chegar na final e vencer a disputa na categoria Kids. “Eu tenho facilidade de aprender inglês. E estudei desde o início da disputa uma vez por semana, às vezes duas, por uma hora e meia. Eu estudei no Zoom com minha professora Josi. Foi uma experiência diferente e aprendi mais palavras novas que podem ser usadas para outros contextos”, conta o vitorioso Arthur que faz o curso no Senac há seis meses apenas.

Arthur conta que foi estudar inglês para aprofundar o aprendizado que iniciou sozinho, assistindo vídeos e ouvindo músicas. Irmão do meio de duas meninas, nasceu em Torres, mora com os pais e as irmãs, está cursando o 7º ano do Ensino Fundamental e ainda não sabe exatamente qual profissão terá no futuro, mas o idioma será bem aproveitado. “Eu planejo morar fora e conseguir um bom trabalho por lá”, conta.

Para a diretora do Senac Tramandaí, Cassiane Liberalesso, a torcida por Arthur foi grande e mobilizou a escola. “O Spelling Bee é isso: é desafio, é dedicação, mas é divertido! É muito bacana de ver o empenho dos participantes e com o Arthur não foi diferente! Vibramos a cada conquista dele porque era nossa também. Agora, é só comemorar! Parabéns, Arthur! Muito orgulho de ti e dos nossos docentes. Ano que vem, tem mais”, festejou.

O vencedor do Spelling Bee ainda não sabe se vai concorrer no ano que vem, mas tem certeza que vai aproveitar muito o prêmio do primeiro lugar da edição 2021: O tablet Samsung Galaxy. Questionado se ele vai usar o prêmio para estudar, olha o que ele respondeu: “Sim! E vou usar para jogar muito também! ”, finalizou Arthur.

PREMIADOS

Categoria Kids:

1º – Arthur Oliveira Moraes – (Tramandaí)

– Arthur Oliveira Moraes – (Tramandaí) 2º – Maria Eduarda Ladeira – (Rio Grande)

– Maria Eduarda Ladeira – (Rio Grande) 3º – Bernardo Bartz de Araujo – (Erechim)

Categoria Teens e Adults

1º – Gabriela Merlini Moreira da Silva (Erechim)

Gabriela Merlini Moreira da Silva (Erechim) 2º – Henrique Sampaio Dias (Camaquã)

Henrique Sampaio Dias (Camaquã) 3º – Guilherme Costa Severo (Santana do Livramento)

Foto: Senac

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some