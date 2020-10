A estudante de 18 anos de idade, Daniela Gonçalves Flores, foi selecionada junto com outros 77 nomes para participar da Jordana Parlamentar dos deputados jovens, em Brasília (DF). O programa escolhe todos os anos, estudantes do Ensino Médio para simular o trabalho dos parlamentares federais.

Natural de Três Forquilhas, Daniela se inspirou no trabalho da Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de Itati, Três Forquilhas e Terra de Areia (Coomafitt) para desenvolver seu projeto. “Conheci a cooperativa por meio de um curso de agricultura e políticas públicas. Depois disso, incentivei meus pais a se cooperarem e isso tornou a nossa vida muito melhor”, conta Daniela.

A proposta apresentada pela estudante do 3a ano do Ensino Técnico no Instituo Federal (IF) de Santa Rosa do Sul (SC), é um Projeto de Lei Complementar (PLC). O projeto acrescenta um parágrafo ao artigo 28 da Lei no 5.764 de 1971, o qual define a política nacional do cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas. A ideia é destinar (no mínimo) 15% do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates) para a profissionalização e qualificação dos jovens no meio rural. Vale ressaltar que todos os projetos selecionados ficam disponíveis para os deputados, podendo ser alterados pelos mesmos, e seguir para votação na Câmara.

Além de incentivar a permanência no campo, a proposta estimula a participação da juventude no cooperativismo, fortalecendo a agricultura e a pecuária da região. “Cada vez mais o campo está mais tecnológico e precisando de mão de obra especializada. Se esses jovens não tiverem oportunidade, não vão conseguir no campo”, ressalta a estudante.



MANDATO COM JOVEM DEPUTADA

Devido a pandemia causada pelo novo coronavírus, o cronograma de atividades precisou ser alterado. A posse como jovem deputada deve ocorrer até o final de outubro, de maneira remota, assim como todo o mandato, que deve ser realizado de maneira online. Entre as atividades, estão previstos a realização de cursos e formação de comissões técnicas, entre outras. A Jornada Parlamentar que ocorre na capital do país está marcada para maio de 2021.

Foto: Divulgação