Os alunos da disciplina Projeto I – Forma e composição arquitetônica, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Federação de Estabelecimentos de Ensino Superior do Vale dos Sinos (Feevale), estão desenvolvendo um projeto para remodelar as guaritas dos guarda-vidas, presentes das praias do Litoral gaúcho. O estudo inicial foi apresentado na segunda-feira (5), a Associação dos Salva-Vidas Militares do RS (Avasime-RS).

Os estudantes, orientados pelos professores Alexandre Rosa Bento e Carlos Henrique Goldman, utilizaram métodos de estudos gráficos e produziram maquetes físicas em escala com um projeto modelo de postos de salvamento (guaritas) para o Litoral do Estado. Além das maquetes, o estudo contempla plantas baixas, cortes, fachadas, memorial descritivo e perspectivas em 3D.

A exposição dos trabalhos foi realizada de forma virtual e contou com a participação do sargento Aragão, do soldado Renan Pradier e de Ignácio Maria Benites Moreno, representante do Centro de Estudos Costeiros Limnológicos e Marinhos (Ceclimar) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Foto: Divulgação