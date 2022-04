EVENTO CANCELADO: II Duelo Muralhas do Laço

O Parque de Rodeios Jorge Dariva, em Osório, deveria receber entre os dias 14 e 17 deste mês, o II Duelo Muralhas do Laço. Entretanto, devido a uma série de problemas, a competição precisou ser encerrada antes do final. Segundo informações, o cancelamento se deu devido à falta de animais e premiação.

Na tarde de terça-feira (19), o organizador do evento, Gilberto Ribeiro da Silva Júnior, o ‘Gilbertinho Júnior’ como é conhecido, lançou uma nota explicando o cancelamento da competição de laço e se desculpando pelo ocorrido:

“Tendo em vista as últimas notícias veiculadas a minha pessoa e imagem… venho a público comunicar que o… II Duelo Muralhas do Laço, tomou grandes proporções, e por um erro na realização dos orçamentos, decidi por não dar continuidade ao evento, a fim de evitar maiores prejuízos. Peço desculpas a todos os envolvidos, e digo que de forma alguma agi de má-fé, a fim de prejudicar ou com a intenção de causar qualquer dano para alguém. Estou fazendo o possível para que todos os prejudicados sejam devidamente ressarcidos, porém solicito um pouco de paciência e compreensão devido à grande demanda, uma vez que buscarei corrigir o problema o mais breve possível. Venho ressaltar também, que o evento foi realizado de forma exclusivamente particular NÃO tendo qualquer envolvimento com a Prefeitura Municipal de Osório e com o próximo evento que lá irá ocorrer chamado Esquadrão do Laço. Agradeço a compreensão de todos”, declarou Gilbertinho Jr, em nota.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some