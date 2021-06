Os agentes do 3º Grupamento Logístico do Comando Militar Sul iniciaram na quarta-feira (9), a distribuição de mais de 83 toneladas de alimentos a 93 escolas do Litoral Norte, além das cidades de Riozinho e Rolante, no Vale do Paranhana. A ação faz parte da Operação Covid-19 e tem intuito de auxiliar as escolas estaduais pertencentes a 11ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE).Essa é a quarta ação realizada desde o início da pandemia.

Ao todo, vão ser entregues 3.136 cestas básicas para estudantes em situação carente. De acordo com o coordenador da 11ª CRE, Fabricio Soares, a entrega está sendo realizada, visto que não está sendo distribuída merenda nas escolas, para evitar aglomerações, sem contar o revezamento dos alunos, o que não atenderia os mais necessitados. Segundo o professor, a escolha dos estudantes contemplados é feita por uma comissão montada por diretores, professores e membros da comunidade escolar.

Foto: CMS