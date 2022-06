Exército realiza ações na cidade

OSÓRIO – Uma equipe do 3° Regimento de Cavalaria de Guarda (RGC) Regimento Osorio, comandada pelo Capitão Rodrigues, realizou incursões em dois pontos da cidade. As ações, realizadas na última quinta-feira (2), têm como objetivo fiscalizar e investigar a presença e utilização de armas por civis, que é uma das prerrogativas da unidade.

A ação surpreendeu os moradores da localidade de Passinhos e do bairro Sulbrasileiro, visto que a presença de soldados do Exército, realizando ações de Polícia, não é comum. Porém, é uma das prerrogativas do 3º RCG, como forma de controle e fiscalização de armas de fogos.

Em Passinhos, os militares realizaram algumas incursões com o apoio da Brigada Militar (BM). Já no Sulbrasileiro, o alvo da ação foi apenas uma residência na Rua Cabo Espinosa, entre a Rua Santos Dumont e a Major João Marques. Segundo o capitão Rodrigues, não houveram apreensões e nem prisões durante os atos. Ao todo, 15 soldados e dois oficiais participaram da ação, sendo utilizada três viaturas militares.

FOTO: Edgar Vaz

