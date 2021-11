Está virando rotina a cada data comemorativa a prefeitura municipal realizar a pintura de algumas faixas de pedestres da cidade. Depois de serem pintadas de verde e a amarelo na Semana da Independência; vermelho, verde e amarelo na semana Farroupilha; e rosa no Novembro Rosa; agora foi a vez das faixas receberem a cor azul, referente ao Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata. As faixas coloridas estão localizadas na Avenida Marechal Floriano, no Centro da cidade. E a ação não para por aí. Já está previsto para que em dezembro as faixas sejam pintadas de vermelho, em alusão ao mês de combate a aids.

FOTO: Lucas Filho

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some