Família é vítima de golpe, após criminosos se passarem por servidores de saúde

OSÓRIO – Uma mulher registrou Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia de Polícia Civil (DP) da cidade na terça-feira (17). Segundo a Polícia, a vítima teria sido ameaçada com arma de fogo após um casal se passar por servidores de saúde. Após terem acesso à casa da vítima, dizendo serem fisioterapeutas da Secretaria de Saúde do município, a dupla anunciou o assalto.

Conforme o delegado João Henrique Gomes, os criminosos teriam levado uma quantia em dinheiro e exigiram que fosse realizado transferência para uma conta com mais um valor. A Polícia alerta para que a população não permita o acesso de pessoas passando por servidores de Saúde que não estejam devidamente identificados. O caso está sendo investigado e até o momento os suspeitos não foram identificados, nem localizados.

