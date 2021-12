Após uma semana com diversas atividades, se encerrou na noite da última sexta-feira (26), a 36ª edição da Feira do Livro.Realizada no Palco do Largo dos Estudantes Sônia Chemale, a última Roda de Conversa do evento contou a participação de Silvio Benfica, Mário Sérgio Gubert e Clóvis Brum. Durante a ocasião, os três contaram bastidores da história da Rádio Osório. Os acontecimentos contados por eles estão presentes no livro ‘Segredos e bastidores: a Rádio Osório que você não conhecia’, o qual vai ser lançado no início de 2022. Depois do bate-papo, foi apresentado ao público presente o documentário Tribo Maçambiquiera, obra que retrata a trajetória de 20 anos do grupo.

Neste ano, a Feira, que teve como tema ‘Livros, leitura e protagonista: narrativas negras e diversidade cultural’, contou com o Patrono Luiz Maurício Azevedo e o Xerife Iosvaldyr Carvalho Bittencourt. Os homenageados dessa edição são a professora Maria Marques e o poeta e escritor Oliveira Silveira (in memorian).

O evento, que ocorreu de maneira híbrida, foi uma realização da prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Cultura e Juventude, em parceria com a Secretaria de Educação, o Campus do Instituto Federal do RS (IF-RS), a Universidade Federal do RS (UFRGS), a Universidade Estadual do RS (UERGS), a Academia de Escritores do Litoral Norte (AELN) e com a Biblioteca Pública Municipal Fernandes Bastos.

Foto: PMO

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some