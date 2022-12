Feira do Livro chega ao seu final

OSÓRIO – Após quase uma semana, terminou na noite de sexta-feira (2), a 37ª edição da Feira do Livro. O encerramento contou com a atração musical Giselle Frufrek, apresentando pela primeira vez na cidade o Projeto: O Mar de Dentro – Histórias de Beira e Luar. A apresentação contou com a participação dos músicos Cattulo de Campos e Adriano Sperandir.

No final, a assessora de Cultura Karla Janayna agradeceu a presença do público que prestigiou a Feira: “Foi uma semana de muitas atividades, nosso Largo dos Estudantes estava lindo recebendo a população. Obrigado a todos que auxiliaram na organização da feira”, destacou a assessora. Já o prefeito Roger Caputi parabenizou a todos pelo empenho e dedicação na realização da 37ª Feira do Livro. “Encerramos a nossa 37° Feira do Livro com a população tendo a oportunidade de contemplar as bancas de livros e prestigiar as atividades que ocorreram nesta semana. Nosso objetivo era levar a importância da leitura e da valorização dos nossos escritores locais. Parabéns a todos pelo empenho e dedicação”, declarou o prefeito Caputi.

Com o tema ‘Trajetórias Femininas: Histórias Narrativas Literárias’, a Feira deste ano contou com a Comissão formada por: Cristina Maria de Oliveira (Patrona), Adriana Beatris Costa (Xerife) e Rosane Hammel (Homenageada). A programação contou com a realização de diversas atividades literárias e culturais, além de palestras, contação de histórias, roda de conversas, lançamentos de livros, shows, entre outras ações.

O evento foi uma realização da prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, e contou com apoio da Secretaria Municipal de Educação; da 11ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE); das Bibliotecas Públicas Municipais Fernandes Bastos e Oliveira Silveira; da Universidade Federal do RS, Campus Litoral Norte (UFRGS Litoral); da Universidade Estadual do RS, Campus Litoral Norte (UERGS Litoral); do Instituto Federal do RS (IFRS), Campus Osório; do Centro Universitário Cenecista de Osório (Unicnec), juntamente com o Colégio Marquês de Herval, além da Academia de Escritores do Litoral Norte (AELN).