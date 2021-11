Inicia nesta sexta-feira (19), no município, a 36ª edição da Feira do Livro. A edição acontece no Largo dos Estudantes Sônia Chemale e segue até a próxima sexta-feira (26). A abertura das bancas ocorre a partir das 14h de hoje (sexta). Já a abertura oficial está marcada para às 18h e 30min. Nesse ano, o evento tem como tema: ‘Livros, leitura e protagonismo: narrativas negras e diversidade cultural’.

O Patrono da Feira é Luiz Maurício Azevedo. Natural de Cascavel (PR), Luiz Maurício é formado em Letras e mestre em Comunicação Social pela PUC-RS e Pós-doutorado em Literatura Brasileira. Ele atua como pesquisador na Universidade de São Paulo (USP), Editor na empresa Figura de Linguagem e professor convidado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

É autor de nove livros, entre eles ‘Pequeno espólio do mal’ (indicado aos prêmios Açorianos e Odisseia Literária na categoria Narrativa Longa, em 2018), e ‘Por uma literatura menos ordinária’ (indicado ao prêmio AGES de livro do ano, em 2020).

O Xerife desse ano é Iosvaldyr Carvalho Bittencourt. Ele possui graduação em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), especialização em Teoria do Jornalismo e Comunicação de Massa pela PUC-RS, mestrado em Antropologia Social pela UFRGS e doutorado em Antropologia Social também pela UFRGS.

Tem experiência na área de Comunicação. Atua em Laudos Antropológicos para a identificação e o reconhecimento das comunidades remanescentes de Quilombos. Coordenador de Projetos do Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes de Quilombos. Atualmente atua na Coordenação Pedagógica do Curso Procedimentos Didático-Pedagógicos Aplicáveis em História e Cultura Afro-brasileira e Indígena, desenvolvido pelo Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da UFRGS.

Os homenageados desse ano vão ser Maria Marques e Oliveira Silveira (in memorian), poeta e escritor gaúcho que acabou falecendo em janeiro de 2009, aos 67 anos de idade, vítima de um câncer.

A programação completa da Feira do Livro você pode conferir na Página da prefeitura no Facebook.

