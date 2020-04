A coordenação da Feira do Produtor terá reunião com os feirantes nesta segunda-feira (20) para definição da retomada da feira no Largo dos Estudantes. Nesta reunião serão colocadas sob que condições poderão atender aos consumidores e de que forma manter suas bancadas cuidando dos aspectos de higienização e de distanciamento.

A Feira no largo dos Estudantes sempre reúne um grande fluxo de pessoas, sendo o local para rever amigos e atualizar os bate-papos, mas certamente as aglomerações não serão permitidas. A feira foi suspensa há cerca de 4 semanas e agora com o aliviamento das restrições há a possibilidade de no próximo sábado voltar ao centro da cidade.

Enquanto a feira não retorna ao centro, segue as feiras nos bairros ao ar livre, com o seguinte cronograma:

TERÇAS-FEIRAS – Junto à Praça das Carretas (rua Barão do Triunfo)

QUARTAS-FEIRAS – Rua Costa Gama ao lado da Escola Cônego Pedro.

QUINTAS-FEIRAS – Rua João Sarmento, quase esquina com a Rua Costa Gama

SEXTA-FEIRAS – Em Atlântida Sul na Av. Paraguassu esquina com a Saquarema

FOTO: Eliana C. Izaias