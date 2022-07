Feira Rural da Borússia será neste domingo

A partir de domingo (31), a prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, inicia a realização da Feira Rural da Borússia, A ação é em parceria com a Associação dos Amigos e Moradores da Borússia, com a Emater, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Comagro e os produtores rurais do município. Além da comercialização, a Feira contará com roteiros turísticos, entre outras ações. A Feira acontecerá das 10h às 15h, em frente a Capela Santa Rita.

FOTO: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some