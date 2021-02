As celebrações em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes e a Iemanjá em 2021 foram prejudicadas pela pandemia causada pelo novo coronavírus. Mesmo com as praias interditadas devido ao decreto realizado pelo governador Eduardo Leite e as medidas do distanciamento controlado,os fiéis realizaram suas preces, agradecimentos e oferendas as figuras religiosas.

O decreto estadual que impediu a circulação de pessoas na beira das praias gaúchas entre 18h de segunda-feira (1) e 8h desta terça (2), para evitar aglomerações por conta da Covid-19, foi respeitado (de certa forma) nas praias da região. A noite de segunda-feira foi tranquila nas orlas de Imbé e Tramandaí. Policiais militares circularam de carro e moto pelas avenidas Beira-Mar, orientando as pessoas sobre a restrição. Já em Cidreira, onde ocorre anualmente a tradicional festa próxima ao Santuário Sincrético e Ecológico de Iemanjá, o amanhecer de terça-feira foi diferente. A área estava vazia. Na beira da praia, oferendas haviam sido deixadas durante à noite, mas sem qualquer aglomeração. Dois carros da BM realizaram a ronda na orla durante a madrugada.

CARREATA EM HOMENAGEM A IEMANJÁ

Uma carreata para homenagear Iemanjá foi a alternativa encontrada pela Federação Afro Umbandista e Espiritualista do Rio Grande do Sul (Fauers) para contornar esses tempos de pandemia. Na manhã de terça-feira (2), cerca de 10 carros seguiram o caminhão que levava a imagem da protetora das águas de Canoas, na Região Metropolitana, em direção ao Litoral Norte.

Em anos anteriores, a Fauers realizava todas as celebrações na praia de Cidreira, para onde os devotos se dirigiam. Mas, neste ano, a ideia foi fazer com que a imagem de Iemanjá percorresse as praias. A carreata percorreu as ruas de Canoas para então acessar a BR-116, ERS-118 e ERS-040 até Balneário Pinhal. De lá, passou por Cidreira, Tramandaí, Imbé, Capão da Canoa, Arroio do Sal, chegando a Torres às 15h de terça-feira. Ao todo, com ida e volta, a carreata percorreu 650 quilômetros. Vale destacar que batedores da Brigada Militar acompanharam a procissão, auxiliando durante todo o percurso.

Foto: Divulgação