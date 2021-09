A terça-feira de Independência (7) foi marcada por manifestações pró e contra o presidente Jair Bolsonaro. E no Litoral Norte gaúcho não foi diferente. Mesmo com a forte chuva que atingiu a região, a população foi as ruas com seus carros para protestarem. Foram registrados atos em diversos municípios e rodovias da região.

Em Tramandaí cerca de 100 veículos se concentraram no Módulo Esportivo e seguiram pela Avenida Fernandes Bastos em direção a Imbé. Ao longo do percurso muitos veículos foram se integrando ao movimento que também passou pelas Avenidas Osório e Paraguassu em Imbé.

Já em Capão da Canoa, o número de veículos foi bem superior e contou também com tratores e caminhões. Ao menos, 500 veículos participaram do ato. A carreata iniciou no Largo do Baronda na Avenida Beira-Mar, passando pelas avenidas Rudá, Paraguassu e seguindo em direção a Xangri-lá. Vale ressaltar que, os atos foram pacíficos e tiveram acompanhamento da Brigada Militar (BM) e Guarda Municipal (GM).

Na BR-101 houve engarrafamento de 3,5 quilômetros em alguns trechos, no sentido Porto Alegre. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os pontos de bloqueio começaram na madrugada de terça e foram apenas para caminhões. Em Osório, manifestantes bloquearam uma faixa da pista no quilômetro 84 da rodovia. Aproximadamente 70 caminhões participaram do ato. Na segunda-feira (6), centenas de veículos já haviam realizados uma carreata pelas principais ruas da cidade.

Na ERS-040, foi registrado congestionamento entre o distrito de Capão da Porteira, em Viamão, e o trecho duplicado. O motivo foi o grande fluxo de veículos retornando do Litoral. Já na BR-290 (Freeway) não houveram problemas no trânsito.

Na quarta-feira (8), foram registrados protestos na Rota do Sol. Um dos grupos se concentrou no quilômetro 153, no acesso a São Braz, em Caxias do Sul. Também houve manifestação em outras cidades da Serra como Canela e Nova Petrópolis. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), os manifestantes ficaram às margens da rodovia, sem causar interrupções. Porém, Ao longo da madrugada de quarta, houve bloqueio de caminhões que passavam pelo ponto.

Foto: Agência GBC

