Um dos tradicionais eventos culturais e religiosos do município: a festa me louvor ao Divino Espírito Santo vai ocorrer com mudanças esse ano, devido a pandemia causada pelo novo coronavírus. Com isso não vão ser realizada as programações culturais e sociais, ocorrendo apenas os Tríduos e as Missas.

As celebrações ocorrem a partir dessa quinta-feira (28) na Catedral Nossa Senhora da Conceição e seguem até o próximo domingo (31), sempre respeitando as medidas de proteção contra o Covid-19 e o Decreto de distanciamento controlado. Todas as celebrações também podem ser acompanhadas na Página do Facebook da Paróquia: www.facebook.com/catedraldeosorio.

FESTA DO DIVINO

O evento religioso cultural ocorre na cidade desde 1911, há 119 anos. Essa é uma festa que está enraizada na cultura dos osorienses, um lindo encontro das famílias que se amparam na fé, ainda mais nesse ano, onde a fé se faz necessária.

A tradição é mantida por meio da parceria entre a Catedral Nossa Senhora da Conceição, Paróquia, Padre Hilário Sozo, casais festeiros, folia do divino, tropeiros do Divino e prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude.

Vale lembrar que se não houvesse a pandemia, o levantamento do mastro e a procissão do Divino seriam iniciados nesta segunda-feira (25). A seguir confira a programação completa da Festa do Divino para esse ano.

PROGRAMAÇÃO

Tríduos e missa

Quinta-feira (28) – 19h e 30min;

Sexta-feira (29) – 15h;

Sábado (30) – 18h;

Domingo (31) – Missa da festa às 19h e 30min.

