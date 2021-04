A Brigada Militar (BM) foi acionada na madrugada de sábado (17), devido a uma festa clandestina que estava sendo realizada em um acesso a BR-290 na localidade de Chicolomã, no município de Santo Antônio da Patrulha. Com auxilio dos agentes da Polícia Civil, dos Bombeiros e dos fiscais da prefeitura, os Policiais Militares (PMs) foram até o local e encerraram a festa.

Ao chegarem ao local, os PMs avistaram inúmeras pessoas sem máscaras, aglomeradas e consumindo bebidas alcoólicas, além de carros de som. Segundo o subcomandante do 8o Batalhão de Policiamento Militar (BPM), o major Fábio Hax Duro, ao menos 100 pessoas foram flagradas na festa. Com a chegada dos policiais, as pessoas tentaram começaram a correr para tentarem fugir.

No total, 29 pessoas foram autuadas, incluindo o responsável pelo local. Elas precisaram assinar um termo circunstancial pelo crime de descumprimento de decreto para evitar a propagação do novo coronavírus. Sete automóveis e uma motocicleta foram recolhidos e os proprietários vão precisar responder por perturbação do sossego. Além disso, 13 adolescentes foram apreendidos. O Conselho Tutelar foi acionado e encaminhou os menores aos pais ou responsáveis.

FESTA EM TRAMANDAÍ

Na madrugada de domingo (18), outra festa clandestina foi encerrada no Litoral, dessa vez em Tramandaí. Os agentes da Guarda Municipal flagraram o evento no bairro Zona Nova. Ao todo, 50 pessoas foram abordadas e autuadas. Após assinarem um termo circunstancial por descumprimento de decreto, todas foram liberadas.

Foto: BM