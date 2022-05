Festa da Cavalaria acontecerá amanhã

Acontece na manhã de sábado (14), a partir das 10h, no Parque Histórico Marechal Manoel Luiz Osório, a Festa da Cavalaria. O Parque Histórico está localizado às margens da ERS-030, no quilômetro 101, próximo ao limite entre os municípios de Osório e Tramandaí.

Após não ser realizada nos últimos dois anos devido a pandemia, o tradicional evento que homenageia o Patrono da Arma da Cavalaria, voltará a acontecer. No cenário são encenadas lutas com a presença de blindados, aeronaves e armas da cavalaria. Em 2019, ano em que ocorreu a última edição, o evento contou com a participação de mais de 20 mil pessoas, incluindo o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão.

Para este ano, segundo o Comando Militar do Sul (CMS), serão utilizadas 18 viaturas, sendo 12 blindadas, além de três helicópteros militares. Durante o ato, que comemora o 214º (ducentésimo quarto) aniversário de nascimento do Marechal Osório, serão realizadas encenações sobre a vida do patrono, desde a sua infância até a participação em diversas batalhas ao longo da história do nosso país. Haverá também demonstração sobre a evolução da Cavalaria brasileira, com a participação de aproximadamente 100 cavaleiros. O ato é realizado pelo 3º Regimento de Cavalaria de Guarda e conta com apoio do CMS.

Foto: PMT

