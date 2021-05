A Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM) foi acionada no domingo (23), para capturar um filhote de jacaré. O animal foi encontrado por moradores na portaria de um condomínio da cidade, localizado no quilômetro da ERS-389 (antiga Estrada do Mar). Segundo a Patram, “o réptil apresentava boas condições para ser reintroduzido ao habitat natural”. Após capturá-lo, os agentes levaram o jacaré até a Lagoa do Palmital, onde ele foi solto.

Foto: Patram