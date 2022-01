As vendas online de passagens rodoviárias apresentaram um crescimento de 37% para as viagens de Natal e Réveillon. Os dados são da ClickBus, maior plataforma online de transações para o transporte rodoviário de ônibus no Brasil. Ainda de acordo com a empresa, em média os ônibus tiveram uma taxa de ocupação de mais de 50%.

Para o CEO da ClickBus, Phillip Klien, o resultado era previsível, tendo em vista que as buscas na plataforma estavam apresentando altos índices para embarques a partir do dia 23 de dezembro. “Além da alta demanda causada pela volta da confiança do brasileiro em viajar por conta da vacinação, também temos alguns fatores que ajudaram neste resultado, como a alta do valor da gasolina, o valor das passagens aéreas e a redescoberta dos destinos nacionais, tendo em vista que o mercado internacional segue com restrições para o turismo”, conta.

Os destinos mais procurados na região Sul foram as cidades de Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Balneário Camboriú (SC) e Porto Alegre. A região, aliás, foi a que apresentou maior crescimento na venda, 60%, seguido pelo Sudeste que teve um aumento de 44% na emissão de bilhetes. O Centro-Oeste e o Nordeste do país também apresentaram crescimento, porém mais tímidos com uma taxa de 9% e 3% respectivamente. Apenas a região Norte do país apresentou uma queda em comparação com 2020: 12%.

Viagens na pandemia – A ClickBus segue prezando pela segurança dos seus passageiros por meio do Selo de Segurança Reforçada, que é uma forma de garantir o cumprimento e chancelar a qualidade dos procedimentos de higiene, desinfecção dos veículos, jornada com menos contato (que inclui o uso de máscaras, embarque com e-ticket e fornecimento de álcool gel) e orientações efetivas aos passageiros sobre as medidas adotadas pelas empresas do setor de transporte rodoviário no país.

Atualmente o programa já conta com a participação de mais de 100 viações, devidamente regulamentados no Brasil, que seguem corretamente as recomendações do Ministério do Turismo e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)), permitindo que as pessoas que precisam consigam viajar de forma segura e com maior tranquilidade, tendo o respaldo do selo de que os protocolos corretos estão sendo seguidos. Durante o processo de compra nas plataformas da ClickBus (aplicativo, computador ou mobile web) o usuário poderá identificar através do ícone do selo as empresas e rotas que contam com o Selo de Segurança Reforçada para fazer sua escolha de viagem.

Sobre a ClickBus – A ClickBus é maior plataforma de transações para o transporte rodoviário de ônibus no Brasil, é o principal agente de mudança de comportamento de compra de passagens de ônibus no Brasil, trabalhando de forma ativa em todas as pontas do ecossistema digital para facilitar a vida de quem viaja de ônibus: como um agregador (GDS), uma plataforma online (OTA) e operador de sites de empresas de ônibus e rodoviárias (Gestor de Whitelabel). Com cerca de 170 empresas em seu portfólio que levam para mais de 4 mil destinos, a plataforma trabalha como um facilitador entre os viajantes e as empresas de ônibus. Até o final de 2020, vendeu online mais de 25 milhões de passagens rodoviárias.

FOTO: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some