A Brigada Militar (BM), juntamente com a Polícia Civil (PC), a Guarda Municipal (GM) e a Vigilância Sanitária, segue realizando ações de fiscalização nos municípios do Litoral Norte gaúcho. O objetivo é evitar aglomerações, que possam ocasionar na proliferação do novo coronavírus.

No sábado (27), os agentes da GM flagraram ao menos quatro locais com aglomeração de pessoas, entre eles um culto religioso, onde estavam 70 pessoas. Também foi flagrada aglomeração em três estabelecimentos do município, os quais estavam funcionando após o horário permitido. Os responsáveis foram autuados e todos tiveram que assinar um termo circunstancial por descumprimento de Decreto Estadual.

Já em Osório, as ações foram realizadas pelos agentes do 8o Batalhão de Policiamento Militar (BPM), com apoio dos fiscais da prefeitura, durante sábado (27) e domingo (28). Em uma ação, nove pessoas foram abordadas em uma loja de conveniência em um posto de combustível, no Centro da cidade. Também em Osório, 12 pessoas foram autuadas consumindo bebida alcoólica em um bar no bairro Porto Lacustre.

Segundo a BM, os proprietários dos estabelecimentos foram autuados e tiveram os comércios interditados. Todas as 21 pessoas abordadas, vão responder pelo crime de “infração do Poder Público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa”. A Brigada Militar salienta quanto à importância de respeitar as medidas sanitárias para prevenção e enfrentamento à Covid-19 e continuará fiscalizando o cumprimento dos decretos.

