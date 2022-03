Um homem de 26 anos de idade foi preso pela Brigada Militar (BM) na terça-feira (22), pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Conforme a BM, a prisão aconteceu no bairro Albatroz, em Imbé. Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram até o local, após moradores denunciarem que um homem armado estaria ameaçando pedestres.

Os policiais se deslocaram até o local, onde flagram o suspeito. Durante a abordagem, os brigadianos encontraram com o homem uma pistola calibre nove milímetros com nove munições intactas e dois carregadores.

Para piorar, os brigadianos realizaram consulta ao sistema e confirmaram que o criminoso, que já tinha antecedentes por tráfico, estupro, desacato, ameaça, entre outros, estava foragido da Justiça. Ele foi levado a Delegacia de Polícia (DP) de Imbé e, posteriormente, ao sistema prisional.

OUTRA PRISÃO – Os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) realizavam patrulhamento de rotina no bairro Primavera, em Osório, na noite de terça, quando avistaram um indivíduo em situação suspeita. Após consulta ao sistema, foi constatado que o abordado estava foragido da Justiça. Diante dos fatos, o homem foi detido e conduzido a DP de Osório, onde foi registrada a ocorrência e, posteriormente, conduzido ao sistema prisional.

