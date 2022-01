LEGENDA: Banda da Brigada se apresenta em Osório no sábado (8), no Largo dos Estudantes.

Durante todo o Verão, as forças de Segurança Pública atuantes na Operação RS Verão Total realizarão uma série de atividades no Litoral Norte gaúcho. As ações vão contar com a participação dos agentes da Brigada Militar (BM), Polícia Civil (PC), Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Instituto-Geral de Perícias (IGP) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS). Confira a seguir a agenda para esse final semana.

Apresentações da Banda da Brigada Militar

Os concertos são executados pelos brigadianos integrantes da banda, em naipe de sopros e percussão. As apresentações trazem clássicos e pot-pourri de artistas internacionais e da música popular brasileira, além das execuções do Hino do Rio Grande do Sul e do Hino Nacional Brasileiro. Os eventos acontecem em ambiente externo e de forma gratuita, sem contato com o público, para evitar aglomerações.

A Banda de Música da Ajudância-Geral da Brigada Militar, criada em 1º de fevereiro de 1912, atua junto aos diversos segmentos da sociedade em eventos de relevância social. Em nível diplomático, o grupo se apresenta nas guardas de honras, recepções internacionais a diplomatas, presidentes e representantes oficiais de países do mundo inteiro, executando seus hinos e marchas oficiais. Em eventos culturais, contempla variados públicos, participando de manifestações comunitárias, como festas, inaugurações, eventos de bairros, além de eventos internacionais. No âmbito institucional, a Banda da BM é importante na manutenção da tradição cerimonial e protocolar.

Em Osório, está prevista apresentação na manhã de sábado (8), a partir das 9h e 30min no Largo dos Estudantes Sônia Chemale. Também estão previstas apresentações nas seguintes cidades: Balneário Pinhal, Imbé, Torres e Tramandaí.

Minirrústica e oficina de desenho da Polícia Civil

A minirrústica e a oficina de desenho têm como objetivo aproximar as crianças da Polícia Civil. O evento é conduzido por uma equipe multidisciplinar de policiais civis e conta com o apoio do Serviço Social do Comércio (Sesc). A estrutura sempre é montada à beira-mar, em praias do litoral Norte e Sul. Para participar, basta chegar ao local no horário indicado.

Para o circuito esportivo, as crianças inscritas são divididas nas categorias: dente de leite (três a cinco anos), pré-mirim (seis a nove anos) e mirim (10 a 12 anos). A atividade inicia com alongamentos e brincadeiras, como aquecimento antes da corrida. Após a minirrústica, os pequenos atletas ganham medalhas de participação, camisetas e bonés da Operação Verão da Polícia Civil. A oficina de desenho possibilita os guris e gurias mostrarem suas habilidades e criatividade com pinturas de ilustrações em cartilhas da instituição, contendo desenhos e informações preventivas.

Em Osório, as atividades acontecem no sábado (8), a partir das 10h, na praia de Atlântida Sul, em frente à Pousada Gaivota. Também estão previstas ações na Beira-Mar de Tramandaí, em frente à Estação do Sesc.

Minirrústica acontece em Atlântida Sul no sábado (8), a partir das 10h.

Projeto Guarda-Vidas Mirim

O Projeto guarda-vidas mirim atende crianças com idade entre seis e 12 anos, que recebem orientações sobre os perigos no mar, significado das cores das bandeiras na beira da praia e os cuidados necessários para o banho no mar, rios, lagoas, piscinas e todos os locais considerados balneáveis. O projeto de educação preventiva se tornou um forte aliado na disseminação de boas condutas, levando os ensinamentos e cuidados básicos que se deve adotar para um banho seguro. Para participar, basta chegar ao local no horário indicado.

A estrutura é identificada com toldos do Corpo de Bombeiros e elementos praianos adornam o cenário da palestra, trazendo ludicidade ao momento de aprendizagem. Os participantes recebem camisetas e bonés com a identidade visual do projeto. Com os protocolos sanitários ainda vigentes, são distribuídas máscaras descartáveis, as mãos são higienizadas com álcool gel e as cadeiras organizadas obedecendo o distanciamento mínimo.

Neste final de semana, estão previstas atividades nas praias de Capão da Canoa, Nova Tramandaí e Xangri-lá.

