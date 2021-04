Na última quarta-feira (7) foi realizado o lançamento oficial do Parque Científico e Tecnológico (Oceantec) da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), Campus SAP. Na oportunidade, as autoridades presentes debateram sobre o impacto no desenvolvimento local e regional que a inovação tecnológica pode promover. Vale ressaltar que, devido a pandemia, o evento foi totalmente online e transmitido de maneira ao vivo no canal da Furg no Youtube.

Estiveram presentes durante o anúncio o reitor da Furg, Danilo Giroldo; o diretor do Oceantec, Artur Gibbon; a pró-reitora de Inovação e Tecnologia da Informação da FUrg, Danúbia Espindola; e o diretor do Campus da Furg em Santo Antônio da Patrulha, Antônio Valente. Também compareceram o prefeito municipal, Rodrigo Massulo; o presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Kassiano Fraga; e o secretário de Governo, Planejamento e Gestão, Lucas Kellermann.

Sobre o parque

Inaugurado em 2017, o Oceantec tem sua sede no Campus Carreiros, em Rio Grande, e possibilita a criação de condições para a atração de investimentos, com o desenvolvimento de projetos locais baseados no conhecimento científico e tecnológico de alto valor agregado, com foco na inovação e no desenvolvimento sustentável. Em 2021, o parque passará a contar com uma ramificação no Litoral Norte gaúcho, junto ao Campus de Santo Antônio.

Inicialmente, a implantação de uma unidade no local não necessitará de um espaço físico, com os projetos desenvolvidos nas instalações das próprias empresas conveniadas. Um espaço será cedido pela prefeitura na Secretaria de Governo, Planejamento e Gestão do município para um dos braços de atuação do Oceantec, a incubadora de empresas Innovatio.

Para a pró-reitora Danúbia, o papel estratégico dessa ação se refere ao desafio presente na geração de negócios e na transferência de tecnologia em transformar a capacidade instalada da universidade, disponibilizando os resultados desse processo para a comunidade. “Em termos de números, que refletem essa demanda em crescimento, hoje temos quatro empresas dentro do parque em Rio Grande, seis projetos incubados e dez pré-incubados; temos o APL Marítimo do RS – uma associação de empresas e instituições -, 71 pedidos de proteção e mais ou menos 100 postos de trabalho dentro do Oceantec”, explicou.

Santo Antônio da Patrulha: o marco zero da descentralização do Oceantec

O diretor do Campus da Furg SAP, Antonio Valente, destacou o quão positiva é a parceria entre o município e a Furg. Em sua visão, o campus chegou em um ponto de amadurecimento que permite o avanço em termos de pesquisa e desenvolvimento. “Eu vejo que a cidade já pode se considerar uma referência na área da educação e também será, em breve, uma referência no turismo. Agora, se as empresas e os jovens empreendedores participarem, também teremos na cidade um ponto de referência em empreendedorismo e inovação tecnológica no Litoral Norte”, concluiu o diretor.

Educação e inovação

Segundo o reitor da Furg, Danilo Giroldo, em Santo Antônio da Patrulha, a educação, a ciência e a tecnologia são pilares fundamentais dentro dos governos municipais com os quais a Furg pode conversar e desenvolver parcerias de forma intensa e contínua. “Eu vejo, aqui, muita motivação e muito compromisso. E isso nos motiva também, e nos enche de esperança para superar esse momento difícil”, apontou. Giroldo explicou que, atualmente, existe um sistema legislativo moderno que apoia a inovação, além dos mecanismos de aproximação com as empresas e com a sociedade que amparam o trabalho a ser desempenhado pelo parque. “A unidade Embrapii, que a Furg participa hoje – e são poucas no país -, traz alguns elementos fundamentais em termos de aproximação como apoio financeiro, referência de qualidade e networking, por exemplo. A Embrapii permite conectar com o que há de melhor em inovação no país”, pontuou o reitor.

Para Kassiano Fraga, o momento pandêmico em que estamos inseridos mostra que é preciso pensar no futuro desde já. Para o diretor de gestão, toda crise tem um fim, e quando isso ocorre, quem recomeça melhor é aquele que se preparou com antecedência. “Estamos buscando isso aqui, preparar a cidade para as mudanças que estão acontecendo no mundo”, considerou. Presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Fraga explica que o grupo busca aproximar os atores da academia, setor industrial, governo e sociedade civil para planejar ações em prol da ciência e inovação. “Se nós quisermos pensar onde queremos estar em dez ou 20 anos, é preciso entender como o mundo vai estar nesse tempo, e nos prepararmos para isso. A chave é estarmos abertos ao conhecimento e a ciência”, finalizou.

O próximo passo

Segundo o diretor da Oceantec, Artur Gibbon, o próximo passo após a implantação da unidade Oceantec em Santo Antônio da Patrulha é o momento de pré-incubação, etapa na qual empreendedores apresentam ideias – podendo ser uma equipe ou uma pessoa individualmente -, para que, dentro de um determinado período, essa ideia se torne um projeto e receba capacitação em diversas áreas, modelando-o em um negócio propriamente dito. “Após esse momento de preparação, o projeto, com mais estrutura, pode seguir para a fase de incubação, onde será continuado o processo de amadurecimento”, elucidou o diretor. De acordo com sua fala, a partir da segunda quinzena de maio, será realizada uma sensibilização local por meio de eventos e outras ações para iniciar as atividades.

Foto: Divulgação