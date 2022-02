A medida que vai se aproximando as eleições deste ano, vão surgindo os nomes para concorrer aos cargos políticos. A expectativa para a disputa do governo gaúcho é boa entre os partidos. O MDB é um dos que deve ter a briga mais acirrada para ver quem vai representar a sigla nas eleições em outubro.

Após o deputado federal Alceu Moreira confirmar que vai disputar a vaga do partido para o cargo de governador do RS, agora foi a vez do deputado estadual Gabriel Souza, confirmar sua candidatura. O ex-presidente da Assembleia Legislativa gaúcha (AL-RS) inclusive já recebeu publicamente o apoio dos deputados estaduais emedebistas e também do núcleo estadual da Juventude do MDB, além de prefeitos, vereadores e lideranças partidárias de todo o Estado.

Com mais de 20 anos de partido, Gabriel garante que a sua campanha será centralizada na defesa do “melhor para o Rio Grande, melhor para o MDB”, no diálogo e na construção coletiva de propostas que garantam a continuidade da agenda e do legado de José Ivo Sartori – governo do qual Gabriel foi líder no Parlamento. A convenção do MDB está marcada para o dia 19 de fevereiro. São cerca de três mil convencionais, com representantes dos 497 municípios gaúchos.

HISTÓRICO – Natural de Tramandaí, Gabriel Souza é médico veterinário, pós-graduado em Gestão Pública e mestre em Direito. Ele foi líder estudantil, presidente da juventude do MDB/RS, presidente da juventude nacional do partido, secretário-geral do MDB estadual e 1º secretário nacional. Deputado estadual reeleito, foi o mais votado da bancada. Na Assembleia Legislativa, foi líder do Governo Sartori, sendo um dos deputados mais jovens a exercer a função, e presidente na gestão 2021-2022.

TUDO CANCELADO – O deputado Gabriel realizaria a sua inscrição na manhã de quinta-feira (3), na sede do Diretório Estadual, em Porto Alegre, juntamente com Alceu Moreira e os demais nomes que querem brigar para concorrer a vaga do partido para a disputa do governo do Estado. Porém, a cerimônia não foi realizada.

Após uma série de consultas realizadas na quarta-feira (2), as bancadas de deputados federais e estaduais do MDB-RS e os principais líderes do partido, como os ex-governadores Pedro Simon, Germano Rigotto e José Ivo Sartori, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e o ex-senador José Fogaça, entre outros, propuseram aos pré-candidatos a governador do Estado que não realizem suas inscrições nas prévias, cujo prazo final seria na quinta-feira (3).

As justificativas para a proposta de suspensão são as incertezas quantos aos cenários nacional e estadual e em nome da unidade partidária. Se a sugestão for aceita pelos pré-candidatos, não haverá inscritos para a prévia e a mesma não ocorrerá no dia 19 de fevereiro. O processo para escolha do nome do MDB ao governo do Estado deverá ser construído por meio do diálogo.

Foto: Divulgação

