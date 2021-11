Durante reunião do Conselho de Crise, formado por chefes dos Poderes, entidades comerciais, dirigentes de hospitais e representantes de universidades, na última quarta-feira (17), o presidente da Assembleia Legislativa do RS (AL-RS), o deputado Gabriel Souza (MDB), defendeu a flexibilização do uso de máscaras em ambientes externos. Segundo o parlamentar, os indicadores da Covid-19 no estado mostram a estabilização no número de casos e, com o avanço da vacinação, é possível discutir a revisão de protocolos, entre eles o uso de máscara nas ruas. “Temos evidências claras de que estamos em uma fase mais controlada da pandemia. Com ponderação, podemos atualizar as regras e protocolos de controle da doença”, afirmou.

O presidente da AL-RS destacou o caso de cidades menores, que já alcançaram taxas de aproximadamente 90% de imunização da população, e poderiam tornar o uso de máscara facultativo nos ambientes externos, prática que já ocorre em outros países. “É um avanço importante que pode ser debatido e contar com posicionamento do Estado diante da Lei Federal 14.019, de julho de 2020, que prevê o uso obrigatório em espaços públicos, como ruas e praças” explicou.

Temporada de férias à vista

Com a proximidade do veraneio, Gabriel frisou a importância da adaptação das regras ao novo momento da pandemia, mantendo os devidos cuidados para que se evitem aglomerações. “Minha região, o Litoral Norte, nesta época recebe turistas em maior número. Precisamos ter o equilíbrio de protocolos flexíveis e compatíveis com o quadro sanitário e cautela para não vermos os casos aumentarem”, finalizou.

Foto: Joel Vargas

