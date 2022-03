A Assessoria jurídica do MDB do RS recebeu no início da manhã de quinta-feira (24), o requerimento de inscrição do deputado estadual Gabriel Souza para disputar a indicação do partido ao cargo de governador do Estado nas eleições de 2022. Com a desistência do deputado federal Alceu Moreira de concorrer, o MDB consta agora com apenas um nome inscrito. O prazo se encerrou às 9h da manhã de quinta, quando foi emitida a certidão de registro, conforme previsto no Edital de Convocação para esse fim.

Agora o próximo passo para definição da candidatura do MDB ao Palácio Piratini é a aprovação do nome de Souza pelo Diretório Estadual. A votação ocorrerá presencialmente no domingo (27), das 9h às 11h e 30min, em reunião do colegiado na sede da AIAMU, em Porto Alegre. O encontro é exclusivo para membros do Diretório.

Perfil de Gabriel Souza

Mestre em Direito, pós-graduado em Gestão Pública e médico veterinário, Gabriel Souza, 38 anos, é natural de Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho. Nas eleições de 2018, recebeu 52.953 votos, para o seu segundo mandato na Assembleia gaúcha, sendo o mais votado do MDB. Ainda no primeiro mandato, entre junho de 2016 e dezembro de 2018, foi o líder do Governo Sartori – um dos mais jovens até hoje a assumir o cargo. Em 2021, presidiu a Assembleia Legislativa do RS.

Com uma vida partidária ativa desde a adolescência, foi líder estudantil, presidente da juventude do MDB/RS, presidente da juventude nacional da sigla e integrante do Conselho Nacional da Juventude. Também foi secretário de Planejamento de Tramandaí. Atualmente é o primeiro-secretário da Executiva Nacional do MDB e membro do conselho curador da Fundação Ulysses Guimarães (FUG).

Reunião do Diretório Estadual

Data: 27 de março (domingo)

Hora de votação: das 9h às 11h e 30min (suplentes a partir das 11h)

Local: Sede da AIAMU (Rua dos Andradas, 1234, Bloco B, 8º andar, edifício Santa Cruz), Centro Histórico, Porto Alegre

FOTO: Joel Vargas

