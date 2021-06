Os agentes da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil (PC) apreenderam na quarta-feira (23), cinco galos de rinha, em uma propriedade localizada em Sanga Funda, no interior de Terra de Areia. De acordo com o delegado Adriano Koehler Pinto, a ação ocorreu após, denúncias sobre a existência dos animais no local. Após liberação da Justiça, os policiais efetuaram o mandado de busca e apreensão.

Conforme o delegado relatou, as aves tinham o esporão cortado, sendo um indício que os animais eram utilizados em rinhas. Os galos foram apreendidos e encaminhados para receber tratamento veterinário. Já o proprietário do local foi autuado e vai responder por crime de maus-tratos aos animais, o qual a pena pode chegar a um ano de prisão, além de pagamento de multa.

Foto: PC