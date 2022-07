GAO estreia com derrota na Taça Serramar Sub-15

Teve início no domingo (24), a Taça Serramar de Futebol Sub-15. A competição reúne 10 equipes do Litoral Norte e região. O representante de Osório no campeonato, o GAO, estreou com derrota. Jogando em Santo Antônio da Patrulha (SAP), a equipe foi derrotada pelos donos da casa pelo placar de 2 a 1. Na outra partida do grupo, o Farroupilha (Rolante) venceu o Central (Caraá) por 2 a 0. As equipes voltam a campo no próximo domingo (31), em Osório, quando acontecerá a segunda rodada da competição.

Já em Terra de Areia, três jogos movimentaram a Taça Serramar Sub-15. O CCFC de Capão da Canoa derrotou o União da Vila (Arroio do Sal) por 3 a 0, mesmo placar do triunfo do Mar Azul (Torres) sobre o Aliança (Terra de Areia). Na outra partida, o Capivari fez 2 a 1 no Xangri-lá. A seguir veja como ficaram os grupos da competição após a primeira rodada:

SERRA P SG Farroupilha (Rolante) 3 2 Serraria (SAP) 3 1 GAO (Osório) 0 -1 Central (Caraá) 0 -2 LITORAL 1 P SG CCFC (Capão) 3 3 Xangri-lá 0 -1 Aliança (Terra de Areia) 0 -3 LITORAL 2 P SG Mar Azul (Torres) 3 3 Capivari 3 1 União da Vila (Arroio do Sal) 0 -3

