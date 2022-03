GAO acabou tomando 6 a 1 para o Alternativa/Aves e Cia na abertura da competição.

Teve início no último dia 24 de março, a 5ª edição do Aberto Nex Sports de Futsal. A competição, que está sendo disputada no Ginásio do Rio Branco, em Rolante, conta com oito equipes, incluindo o Grêmio Atlético Osoriense (GAO).

Na estreia, o GAO acabou sendo goleado pelo placar de 6 a 1 para o Alternativa/Aves e Cia (Rolante/Novo Hamburgo). O time osoriense chegou a abrir o marcador com Yago, mas viu o adversário aos poucos tomar conta do jogo e aplicar a goleada. Os gols do Alternativa foram marcados por Rafinha, Baiano, Willian, Cepo e Tales (duas vezes).

Ainda pela primeira rodada, o Riozinho Futsal derrotou o RL Futsal de Gravataí por 7 a 3 e o Saquin (Igrejinha) fez 3 a 2 no Lyon (Taquara). Folgaram na rodada o Dado Bier de Rolante e o Villa Real de Parobé.

Na quinta (31), acontecem os jogos da segunda rodada. O GAO entra em quadra a partir das 21h e 15min contra o Villa Real. Além dessa partida, no mesmo dia acontecem outros dois jogos: Alternativa/Aves e Cia x Dado Bier e RL Futsal x Lyon. Vale destacar que todos as partidas da competição estão sendo transmitidas na Página do Facebook da Rádio Esporte Total, de Rolante.

Foto: Rolante Sports

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some