O Grêmio Atlético Osoriense (GAO) voltou a quadra do Ginásio Municipal Edgar Piccioni, em Esteio, na região Metropolitana do Estado, na noite de quarta-feira (3), para disputar a última partida da 1ª fase da Copa dos Campeões de Futsal – Delson Engenharia.

Precisando vencer para se classificar para as oitavas de final, o GAO encarou o Arena Viamão e conseguiu ganhar pelo placar de 2 a 1, com dois gols de Bernardo. Vih descontou para o time de Viamão. Com o resultado, o GAO assumiu a liderança do grupo D com seis pontos, dois a mais que o Arena e a ANPF.

Porém, o time de Nova Petrópolis ainda tem um jogo para fazer contra o FTA de Sapucaia do Sul, na próxima segunda-feira (8). Para o GAO passar em 1º na chave, a ANPF não pode vencer o FTA. Vale ressaltar que, o FTA não tem nenhum ponto no Campeonato e mesmo que vença, não tem mais chance de se classificar para o mata-mata da competição.

OUTRO CLASSIFICADO – Com a classificação confirmada, o GAO se juntou a AF da Praia, outro time representante do Litoral Norte gaúcho na competição. A equipe de Capão da Canoa assegurou a vaga ao vencer o Village de Esteio, na última sexta-feira (29/10), por 2 a 1. Faltando uma rodada para encerramento do grupo E, o time lidera a chave com seis pontos, três a mais que o próprio Village e o Rolante Sports. O Jardim Bayern, de Sapucaia, é o lanterna com nenhum ponto.

A equipe de Capão volta a campo nesta sexta-feira (5), para encarar o Jardim Bayern. Já Village e Rolante só se enfrentam na próxima quinta (11), partida a qual fecha a primeira fase da Copa dos Campeões de Futsal. Vale ressaltar que a competição conta com seis grupos com times cada e avançam para as oitavas os dois primeiros de cada chave, mais os quatro melhores terceiros.

A decisão do Campeonato estáprevista para ocorrer no dia 10 de dezembro. Vale ressaltar que o campeão da competição leva o prêmio de R$ 10 mil. Já o segundo colocado recebe o valor de cinco mil reais. Os jogos estão sendo transmitidos de maneira gratuita pelo Facebook, no endereço: www.facebook.com/rsesportes.com.br. A cada dia acontecem três partidas, sempre com início às 20h e 15min.

