Garden Sports realiza Torneio Junino de Beach Tennis

Campeões da Mista C: Carol e Pretinho.

OSÓRIO – Entre os dias três e cinco de junho, a quadra do Garden Beach Sports, no Morro da Borússia, recebeu o Torneio Junino de Beach Tennis. A competição contou com a presença de 72 atletas de Osório, Palmares do Sul, Tramandaí, entre outras cidades da região. As partidas foram disputadas nas categorias Mista Iniciante, Mista D e Mista C, sendo premiados as duas melhores duplas em cada uma delas.

Os jogos começaram na gelada sexta-feira (3). Para quem é acostumado com a modalidade, é bastante comum os atletas utilizarem roupas mais leves como regatas, além de utensílios essenciais como bonés, óculos e viseiras. Porém, o modelito visto durante o torneio foi completamente diferente. Tentando se proteger do frio, os atletas optaram por roupas mais quentes como calças, sobrepele, moletons, cangurus, tocas, as (cada vez mais comuns) sapatilhas e na falta dessa peça, iam de meia mesmo (pelo menos para o aquecimento).

Estava valendo de tudo para tentar driblar o frio. Um ponto legal da competição foi a organização disponibilizar um cobertor para cada atleta se aquecer enquanto esperava para entrar em quadra. Já o público que acompanhou os jogos, esse precisou se pender para o quentão para tentar se aquecer. Aliás, durante os três dias de jogos foram vendidos diversos produtos encontrados em Festas Juninas, como as rapaduras de amendoim, os pés-de-moleque e o tradicional pinhão.

Os corajosos a entrar em quadra foram os atletas da Mista C. Nove duplas foram divididas em três grupos, onde jogavam entre si, avançando os dois melhores primeiros para as semifinais. Já o pior primeiro e os três segundos colocados disputavam um play of para decidirem os outros dois semifinalistas.

Após jogos disputadíssimos, a final colocou frente a frente o casal Pretinho e Carol contra a dupla sensação do torneio formada pelos jovens Olavo e Maria Luisa. A primeira dupla chegou a decisão com três vitórias e uma derrota. Na fase de grupos, os dois estrearam vencendo Luiz Fernando e Taís por 6×3. Na disputa do 1º lugar, Pretinho e Carol acabaram sendo derrotados no tie break por 7 a 5 para Everton e Fê Bavaresco.

Com a derrota, eles foram obrigados a jogar o jogo extra para tentar se classificar para as semifinais. No duelo contra Renan e Pri Camargo, vitória por 6 a 2. Já na semifinal, Pretinho e Carol fizeram 6×4 em Marcos e Isabeli Camargo, se classificando para a decisão.

Já Olavo e Maria Luisa chegaram a final invictos, com três vitórias em três jogos. Na estreia, a dupla conseguiu uma virada sensacional contra Renan e Pri. Depois de estarem tomando 4 a 1, eles foram buscar a virada para 5×4. Após alguns match points desperdiçados, o placar ficou em 6 a 6, indo para o tie break, onde Olavo e Maria Luisa conseguiram vencer pelo placar de 7 a 3.

Na partida seguinte, contra Christian e Júlia, eles saíram fazendo 2×0, tomaram a virada para 3 a 2, mas conseguiram reagir e fechar o placar em 6×3. Empatados com duas vitórias, Olavo e Maria Luisa levaram a melhor contra Pretinho e Carol nos critérios de desempate, conseguindo assim, irem direto para as semifinais.

No duelo em busca da final, jogão contra Everton e Fernanda Bavaresco, onde a dupla conseguiu mais uma virada incrível. Olavo e Maria Luisa saíram tomando 2 a 0, mas conseguiram virara para 4 a 2. Com duas chances para fazer o 5º ponto, a dupla perdeu os set points e ainda por cima, na sequência da partida, sofreram a virada para 5 a 4.

Vencendo por 15×40, Everton e Fernanda desperdiçaram as chances de fecharem o jogo. No 40×40, após o saque de Maria Luisa, Fernanda caiu de costas quase sobre a linha e a pergunta que todos queriam saber: Foi bola dentro ou fora? Na dúvida, o mais correto era o ponto voltar, mas Everton e Fê deram o ponto para Olavo e Maria Luisa. Depois disso, os jovens seguiram firmes na partida e fecharam o duelo em 7×5, avançando para a final. Vale ressaltar que o Beach Tennis amador não tem árbitro, ficando a cargos dos jogadores decidirem cada lance, sem interferência externas.

FINAL MISTA C

Pretinho/Carol 6 x 4 Olavo/Maria Luisa

A partida começou equilibrada. No primeiro game, Olavo e Maria Luisa fizeram 30×40 no smash de Olavo que Pretinho e Carol não conseguiram alcançar. Na bola seguinte, Pretinho acertou um smash acelerado para deixar tudo igual: 40×40. E no No-Ad (ponto decisivo), Pretinho mandou o smash na rede, cedendo o 1 a 0.

Pretinho e Carol reagiram e buscaram a virada. O segundo game começou com um duelo entre Pretinho e Olavo, mas foi Carol que fez o 30×40 com um lobe no fundo. No lobe de Olavo, a parcial ficou empatada em 40 a 40 e no ponto decisivo, Pretinho deu uma largada na paralela e Maria Luisa não conseguiu defender: 1 a 1. No terceiro game, Carol foi para o saque e ela e o parceiro abriram 40 a 15 no smash de Pretinho. Na jogada seguinte, Carol mandou um lobe e Maria não alcançou: 2×1.

O quarto game foi marcado por muitos erros dos dois lados. Olavo mandou um smash e Pretinho não defendeu, fazendo 40×30. Na sequência, Maria Luisa fechou a parcial com um ace, empatando a partida em 2 a 2. Em outro game equilibrado, a parcial estava empatada em 30×30 quando Carol resolveu aparecer: primeiro acertando um ataque na diagonal e depois um smash que Olavo devolveu na rede, confirmando o serviço e fazendo 3×2 no marcador.

O sexto game também foi de muitos erros. No início, Carol jogou duas bolas para fora cedendo o 30×0. Com bons ralis, Pretinho e Carol aproveitaram de dois ataques de Olavo para fora e viraram a parcial para 30×40. No smash de Pretinho a dupla fez 4×2. A partida seguiu com muito equilíbrio, com diversas quebras. No sétimo game, Pretinho começou soltando o braço fazendo 30 a 0 em dois smashs. Porém, os erros da dupla acabaram fazendo a diferença: Foram dois erros de saque de Carol (um na rede e um para fora) e um smash na rede de Pretinho, cedendo o 30×40. Na sequência, Olavo acertou um smash na paralela, descontando para 4 a 3.

Pretinho então resolveu chamar a responsabilidade no oitavo game. Com um smash e um lobe, além de um saque para fora de Olavo, ele e Carol fizeram 0x40. No lance seguinte, Pretinho mandou outro smash e Maria devolveu para fora: 5 a 3. Com Pretinho sacando para vitória, a dupla voltou a errar bastante e no smash de Olavo em cima de Carol, ele e Maria Luisa fizeram 15×40. Na jogada seguinte, Pretinho sacou e Maria, contando com a ajuda da rede, acertou a devolução, descontando para 5 a 4.

Pretinho voltou a soltar o braço no 10º game. Mas do outro lado, Olavo tentava defender de qualquer forma. Na bola do 30×40, Pretinho teve que dar três smashs seguidos para confirmar o ponto. A torcida do lado de fora foi ao delírio com a jogada. Na bola seguinte, Carol mandou o lobe, Maria tentou defender, mas a bola não passou da rede: 6 a 4 e vitória de Pretinho e Carol.

Vice-campeões da Mista C: Maria Luisa e Olavo.

MISTA D

Em um sábado ensolarado, os atletas da Mista D foram para quadra em busca do título. Doze duplas foram divididas em quatro grupos com três, onde as duas melhores avançavam paras as quartas de finais. Logo no grupo 1, a segunda partida colocou frente a frente Sheila e Fernanda Costa. Mãe e filha, acostumadas a jogarem juntas na Feminina, teriam que se enfrentar pela Mista.

Depois de estrear com vitória sobre Rodrigo e Daiane por 6 a 4, Fernanda, jogando ao lado de Mário foi para o duelo contra Sheila e o parceiro Luciano Tchaca. Após boa partida, Fê e Mário venceram por 6×3 e avançaram em primeiro na chave. Já Sheila e Luciano foram disputar a 2ª posição do grupo e em um jogão, conseguiram a classificação após derrotarem Rodrigo e Daiane pelo placar de 7 a 5.

No mata-mata, Mário e Fernanda Costa não tiveram muitas dificuldades para chegarem a decisão. Nas quartas, 6 a 1 para cima de Gabriel e Ana. E na semifinal, 6 a 2 contra Rafael e Kate. Enquanto isso, Sheila e Tchaca também avançaram. Nas quartas de final, no duelo contra uma das duplas favoritas ao título, os dois venceram Anderson e Jaque por 6 a 2. Já na semifinal, outro 6 a 2, dessa vez contra o casal Carlos e Carla Santini. E a final estava definida, colocando novamente mãe e filha frente a frente.

Campeões da Mista D: Mário e Fernanda Costa.

Final – Mário e Fernanda Costa 6 x 4 Luciano Tchaca e Sheila Costa

O primeiro game já começou com quebra de serviço, algo que seria visto durante boa parte da decisão. Na primeira parcial também podemos acompanhar um baita rali, demostrando o equilíbrio que seria o jogo. No saque para fora de Sheila, Mário e Fernanda fizeram 30×40. Na bola seguinte, Fê acertou um ataque no fundo para fazer 1 a 0.

O empate saiu no game seguinte. Após uma bola duvidosa, no smash de Sheila, o ponto acabou voltando. Fernanda mandou a devolução na rede, cedendo o 15×40. Depois de Luciano acertar um ataque na rede, Mário mandou um smash na rede, confirmando o 1 a 1. A virada de Sheila e Tchaca veio no 3º game, na primeira confirmação de serviço. Após um rali, Luciano fez o 40×15 com um smash que Fernanda não conseguiu alcançar. Na bola seguinte, Tchaca sacou e Fê mandou a devolução para fora: 2 a 1.

No quarto game, após outro rali, Mário jogou a bola para fora, cedendo o 30×40. Em novo rali, Mário finalizou com um gancho, fazendo 40×40. No No-Ad, depois de uma boa troca de bolas, Fernanda atacou para fora, cedendo o 3 a 1. O quinto game foi marcado por uma virada de Mário e Fernanda. Com Sheila no saque, a dupla estava tomando 40×15, após ataque de Luciano no fundo. Mário resolveu soltar o braço e em um smash carimbou o peito de Tchaca: 40×30. Luciano tentou dar o troco, mas o smash dele parou na rede: 40×40. No ponto decisivo, em mais um baita rali, Sheila e Tchaca bem que tentaram se defender, mas Fernanda fechou a parcial com um smash no fundo: 3 a 2.

Em um game com muitos erros, Sheila e Luciano voltaram a abrir vantagem no placar. A dupla fez 15×40 após Tchaca mandar um smash e Fê devolver para fora. Depois de Sheila mandar uma devolução na rede, Fernanda sacou para fora, cedendo o 4 a 2. Com Tchaca no saque e podendo tomar 5×2 no marcador, Mário e Fernanda começaram uma reação e foram buscar a virada.

No sétimo game, mais erros dos dois lados. Na devolução de Luciano na rede, Mário e Fernanda fizeram 30×40. Já na sequência, Luciano atacou uma bola para fora, cedendo o 4 a 3. O empate saiu na confirmação de saque. Em outra parcial equilibrada, Mário fez 40×30 em um smash. No lance seguinte, Fernanda atacou na diagonal e a devolução de Tchaca ficou na rede: 4 a 4.

Aos poucos Sheila e Luciano viram o título escapar. Com Sheila no saque, Fernanda e Mário abriram 0x40 na largada de Fê. Na sequência, Mário mandou uma devolução no fundo, virando a partida para 5 a 4. Fernanda foi para o saque e com Mário jogando muito, a dupla fez 40×0 no smash de Mário que Sheila não conseguiu devolver. Sheila e Luciano seguiam vivos e conseguiram salvar dois match points: ambos em dois smashs errados de Mário (um para fora e um na rede). No terceiro match point, Mário tentou outro smash e dessa vez Tchaca não conseguiu defender: 6 a 4 e título da Mista D para Fernanda Costa e Mário.

Vice-campeões da Mista D: Sheila Costa e Tchaca.

MISTA INICIANTE

Depois de muito frio na sexta (3) e sol no sábado (4), o domingo (5) foi de jogos com chuva. Ao todo, 15 duplas disputaram o título da categoria. Divididas em cinco grupos com três cada, apenas a primeiro de cada chave e as três melhores segundas colocadas avançavam para as quartas de final.

Depois de excelentes jogos, apenas as duas melhores duplas chegaram a decisão. De um lado o casal Jorge e Luisa. A dupla passou em primeiro do grupo C ao derrotarem Renan/Fernanda (6×2) e Ronaldo/Ana Cláudia (6×4). Nas quartas, após um jogão, Jorge e Luisa venceram Gabriel e Carolini por 7 a 5. E na semifinal, vitória tranquila contra Fabio e Manuela por 6×2.

Os adversários de Jorge e Luisa seriam Marcelo Magal e Luana. Pai e filha também chegaram a decisão invictos. Na chave D, liderança com triunfos para cima de Juliano/Tamires (6×1) e Marcelo/Elisa (7×5). Nas quartas de final vitória tranquila contra Renan/Fernanda por 6 a 2. Já na semifinal, a dupla de Tramandaí passou sufoco para avançar. Depois de estar vencendo por 5 a 2, Magal e Luana acabaram levando o empate em 6×6, conseguindo a classificação apenas no tie break pelo placar de 7 a 5.

Campeões da Mista Iniciante: Jorge e Luisa.

Final – Jorge/Luisa 6×2 Marcelo Magal/Luana

O primeiro game foi um festival de bolas na rede, pena que não era futebol, mas sim Beach Tennis. Tirando o ace de Magal, os demais pontos foram de erros das duas duplas. Com a parcial em 40×30, Luisa atacou na rede, cedendo o 1 a 0 para Marcelo e Luana. O empate saiu em outro game equilibrado e com muitos erros. No ponto decisivo, Luana mandou a devolução para fora: 1 a 1.

Com Luana soltando o braço no saque e Jorge e Luisa errando muito na recepção, pai e filha fizeram 40 a 0 no 3º game, no ace da menina de 11 anos. Após Jorge acertar um smash, o atleta acabou mandando outro smash, só que dessa vez a bola parou na rede: 2 a 1 para Magal e Luana. Os erros seguiram no quarto game. No smash de Marcelo, a dupla de Tramandaí fez 30×40 na parcial. Mas a dupla adversária conseguiu o empate em 2 a 2, após os dois lobes de Luisa. A partida seguiu equilibrada e os detalhes acabaram fazendo a diferença.

A primeira quebra de serviço só saiu no quinto game. No saque de Magal para fora, Jorge e Luisa fizeram 30×40. Na sequência, Marcelo acertou um smash para deixar tudo igual: 40×40. No ponto decisivo, Luisa mandou um smash, Magal e Luana acabaram se chocando na hora de defender e a bola caiu dentro da quadra: 3 a 2.

O sexto game foi de Luisa. Ela começou acertando dois aces. Na devolução de Luana para fora Jorge e Luisa fizeram 40×15. Depois de mandar um saque na rede, Luisa soltou o braço no smash para cima de Luana para fazer o 4 a 2. E parece que a inexperiência de Luana acabou pesando na hora ‘H’. Depois de uma bela passagem pelo saque, no sétimo game a menina acabou quase tudo. Em dois erros de saque (um para fora e um na rede) e em um ataque na rede de Luana, Jorge e Luisa fizeram 15×40. Depois de Luisa mandar uma bola na rede, mais um saque de Luana definiu a parcial: 5 a 2.

Nessa altura do jogo, Magal e Luana já vinham o título bem distante. Jorge foi para o saque e após boa troca de bolas, Marcelo tentou um smash na paralela e jogou para fora: 40×15. Pai e filha não desistiram e conseguiram empatar a parcial na bola para fora de Luisa e no smash no fundo de Magal. No No-Ad, após boa troca entre as duplas, a bola sobrou próxima à rede e Jorge mandou para baixo, fazendo o 6 a 2 e selando o título da Mista Iniciante para Jorge e Luisa.

Vice-campeões da Mista Iniciante: Luana e Marcelo Magal.

FOTOS: Lucas Rodrigues

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some