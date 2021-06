A prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, juntamente com a Assessoria de Esporte e Lazer, em parceria com a Comunidade Terapêutica Amor Alfa, está promovendo uma ação de acolhimento noturno da população em situação de rua. O espaço foi inaugurado no ginásio da Vila Olímpica, no último sábado (5). A cerimônia contou com a presença do vice-prefeito Martim Tressoldi e do presidente do Legislativo local, o vereador Ed Moraes (MDB).

Será oferecida no local a realização de cuidados básicos de higiene, alimentação (jantar e café da manhã), acompanhamento social e de saúde – caso seja necessário, vacinação contra a Covid-19 e a oferta de atendimento técnico, quando desejado – incluindo tratamento ao uso prejudicial de álcool e outras drogas na modalidade da Comunidade Terapêutica.

Todos os dias, das 18h até às 18h30min, a equipe do Amor Alfa permanecerá na frente da Catedral aguardando as pessoas para conduzi-las até o local. Caso a pessoa não deseje dormir no ginásio, será oferecido um cobertor. Chegando ao local, as pessoas vão poder tomar banho, jantar e socializar – respeitando todas as normas sanitárias devido à pandemia. Na manhã seguinte, será fornecido café da manhã e depois serão conduzidos a região central da cidade.

O objetivo desta ação é minimizar os impactos negativos do frio nesta população, evitando o seu adoecimento decorrente da exposição na rua. A ação vai durar pelos próximos três meses, podendo ser estendido por maior período, enquanto as temperaturas permanecerem baixas.

VOCÊ PODE AJUDAR – Se você identificar pessoas em situação de rua, necessitando de acolhimento, entre em contato. De segunda a sexta-feira, o atendimento é das 8h e 30min às 17h pelo telefone: (51) 3663-2988, com Mateus. Já nos finais de semana e feriados o contato é pelo telefone: (51) 99939-3035, com Paula.

Foto: PMO