Golfinho é encontrado em praia do Litoral

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Pesca, Proteção Animal e Agricultura de Imbé e a Subprefeitura de Mariluz resgataram na manhã de quarta-feira (18), um filhote de boto nariz de garrafa (Tursiops Gephyreus). O animal estava encalhado próximo a guarita 127, no balneário Presidente.

Conforme a secretária adjunta, Nélida Pereira, o boto foi levado para o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos (Ceram), do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar) da Universidade Federal do RS, Campus Litoral Norte (UFRGS Litoral): “Provavelmente ele tenha ficado desorientado em função do temporal, devido as correntes, e tenha se perdido de sua mãe”, disse Nélida. Ainda segundo a secretária adjunta, o animal apresentava machucados na barbatana dorsal e no bico. Após ser atendido ele irá ser devolvido ao seu habitat natural.

