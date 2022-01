Gabriel e secretária Raquel se reuniram com autoridades de Osório e Tramandaí.

O governador em exercício, Gabriel Souza, se reuniu na tarde de quarta-feira (5), no Palácio Piratini, com a secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira, a fim de debater investimentos em escolas de Osório e Tramandaí.

Os representantes das escolas estaduais Almirante Tamandaré, Assis Brasil e Nossa Senhora Aparecida, de Tramandaí, e da Escola Milton Pacheco (CIEP), de Osório, apresentaram projetos de melhorias na estrutura física das instituições, como iluminação e reformas na fachada e na rede elétrica.

De acordo com Gabriel um aporte de R$ 220 mil deverá ser realizado para as instituições de Tramandaí e de R$ 130 mil para a de Osório. Uma parte dos recursos é oriunda de verba do mandato parlamentar dele e o restante deverá ser ajustado dentro da verba de autonomia financeira das escolas. “Dessa maneira os próprios colégios podem realizar as obras, o que é mais ágil, barato e eficiente”, explicou Souza.

Também participaram do encontro os prefeitos de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto, e de Osório, Roger Caputi, além do presidente do Legislativo osoriense Charlon Muller e do vereador Ed Moraes.

Foto: Itamar Aguiar

