Em cerimônia restrita realizada no Plenarinho do Hospital o governador veio especialmente para a entrega dos 10 novos leitos de UTI do Hospital São Vicente de Paulo.

Passavam das 15 horas quando o governador Eduardo Leite chegou a Osório para esperada inauguração da nova Unidade de Tratamento Intensivo que conta com 10 leitos especiais para pacientes de covid. No ato que antecedeu a inauguração o governador realizou o protocolo iniciando a cerimônia. Em sua explanação agradeceu a presença dos deputados Alceu Moreira e Gabriel Souza, ao prefeito Roger Caputti, ao presidente da Câmara Ed Moraes, ao vice-prefeito Martim Tressoldi a sua secretária de Saúde Arita Bergman e em especial ao vice-presidente do Hospital Francisco Moro, tendo em vista que o presidente Marco Pereira está em recuperação da contaminação por coronavírus.

Leite citou as dificuldades do Estado, mas que prontamente em entendeu que Osório havia a necessidade desde o início da pandemia e dos 30 primeiros leitos liberados em março de 2020 já destinou 10 destes a Osório. Segundo ele estes novos leitos atende a reivindicação da região e aos esforços dos prefeitos, dos setores econômicos do litoral e das ações políticas que vieram a consolidar este investimento na saúde.

Logo após o vice-presidente do Hospital Francisco Moro ressaltou dois fatos importantes que é a vinda do governador e a união dos prefeitos, através da Amlinorte que esteve representada pelo seu presidente, o ex-prefeito Pierre Emerim. Chico não deixou de parabenizar a toda equipe do hospital e ao seu corpo médico e equipes, em como à secretária Arita pela sua sensibilidade para com o Hospital.

O deputado estadual Gabriel Souza e futuro presidente da Assembleia Legislativa agradeceu o esforço da comunidade e de sua participação em buscar recursos para dar esta nova realidade ao hospital de Osório.

O deputado federal Alceu Moreira num breve discurso fez um pedido para que estes 20 leitos permaneçam funcionando no hospital, mesmo depois que tudo passar, pois há décadas que o hospital luta para ter este serviço que atende a região e até mesmo outras regiões próximas. Por este pedido recebeu aplausos dos presentes e pediu para aplaudir os médicos pela dedicação e esforço em dar condições de vida aos pacientes neste momento de pandemia.

A secretária Arita Bergman ressaltou o empenho do deputado Alceu Moreira e do presidente do Hospital Marco Pereira que sempre estava batendo a porta de seu gabinete pedindo agilização e mais recursos para o Hospital e que agora pode ver o resultado deste pleito.

Por último falou o prefeito Roger Caputti que elogiou a atuação do estado e que atendeu ao pedido da área empresarial com relação a abertura do comércio e praias neste período de verão. Apresentou ao governador o pedido de representantes da Fecomércio e ACIO para que se divulgue mais na conscientização da população sobre evitar aglomerações e nos cuidados necessários sempre, mesmo que em casa. Ao quase finalizar o prefeito disse contar com o deputado Alceu Moreira para trazer novos recursos para a cidade e hospital e que a prefeitura vai voltar a investir no Hospital por entender que este é um importante elo da corrente de atendimento à saúde na cidade e região.

Logo após as falas todos se deslocaram para a nova unidade de UTI para o descerramento da fita inaugural e que libera a partir de amanhã para o atendimento de pacientes que necessitarem de leito de internação.