Gabriel, Leite, Ranolfo, Ique, Costella, Gauto e Luciano Faustino.

Foto: Joel Vargas

Foi realizada no final da manhã de quarta-feira (5), no Palácio Piratini, em Porto Alegre, a assinatura da autorização de convênio para a construção da nova ponte entre os municípios de Imbé e Tramandaí. A assinatura foi realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Logística e Transporte e o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), em parceria com as prefeituras de Imbé e Tramandaí.

O projeto celebrado refere-se à construção da ponte formada por duas estruturas estaiadas idênticas, de 100 metros de comprimento, ligando as Avenidas Nilza Costa Godoy (Rio Grande), em Imbé, e Beira-Rio, em Tramandaí. Para incentivar o turismo, serão implantadas duas passarelas para pedestres entre os mastros de uma ponte a outra.

É válido destacar que a empresa vencedora do processo licitatório havia apresentando duas opções de trajetos. A segunda proposta, chamada de Lagoa do Armazém, consistia na construção de uma ponte de 1,6 quilômetro com custo estimado de R$ 140 milhões, iniciando na Avenida Rubem Berta, em Tramandaí, e terminando na Avenida Porto Alegre, em Imbé.

Lógico que o governo gaúcho optou pela proposta mais barata. O custo estimado da obra é de R$ 40 milhões com recursos do Daer e contrapartida da prefeitura de Imbé no valor de R$ 2.706.000,00 (dois milhões setecentos e seis mil reais). A licitação deverá ocorrer até junho deste ano e as obras devem iniciar em dezembro de 2022. Já a previsão para conclusão da obra é até o final de 2024.

Com início das obras previsto para 2022, nova ponte deve ficar pronta até 2024.

Foto: Divulgação

O secretário de Logística, Juvir Costella, ressaltou a persistência e a convicção do prefeito de Imbé, Luis Henrique ‘Ique’ Vedovatto, de que o sonho da obra (finalmente) virasse realidade. Ique lembrou da sensibilidade do governador Eduardo Leite, de que quando esteve em Imbé para a entrega de recursos do Programa Avançar; ouviu sobre as questões da ponte, problema que há anos atinge a população do Litoral Norte e os seus visitantes.

“Esse projeto que estamos fazendo, dentro da dificuldade do Estado, vai nos trazer frutos por muito tempo para nossa cidade e região. Porque não é a ponte pelo valor, mas sim pelo resultado dela. A produção de facilidade para as pessoas, de potencialização da economia local vai trazer oportunidade de emprego, renda e dignidade as pessoas”, afirmou o prefeito de Imbé.

Também presente na cerimônia, o prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto, aproveitou para agradecer todas as autoridades que auxiliaram de alguma forma para que “um sonho impossível se tornasse realidade”. “É um momento histórico para os municípios de Tramandaí e Imbé. Certamente, Tramandaí, Imbé e a comunidade (do Litoral Norte) agradecem a sensibilidade do Governo”, declarou.

Já o governador Eduardo Leite, ressaltou que seu governo não está fazendo uma obra que os outros governos não fizeram, mas sim, está dando a sua contribuição para que sejam atendidas outras demandas. E desejou que seja dada continuidade com os próximos governos, como tem ocorrido ao longo da história.

“Durante esses três anos de Governo, não prometemos fazer as obras, mas demos garantia de que elas poderiam ser concluídas. Isso só aconteceu porque houve diálogos, construção política, entendimento, enfrentamento de pautas. É possível fazer política com entendimento sem passar por cima de ninguém. E ao mesmo tempo, com firmeza para enfrentar os temas mais duros”, disse Eduardo Leite.

Entre as autoridades, também estiveram presentes o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, o presidente do Legislativo gaúcho Gabriel Souza, o deputado federal Alceu Moreira (MDB), o diretor-geral do Daer Luciano Faustino, além de diversos deputados, secretários do Estado, entre outros políticos.

TRANSMISSÃO DE CARGO

No final da cerimônia, o governador Eduardo Leite fez a transmissão do comando do Estado para o presidente da Assembleia Legislativa do RS (AL-RS), o deputado Gabriel Souza (MDB). O parlamentar ficará até esta sexta-feira (7), à frente do Palácio Piratini, substituindo Leite e o vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior, que estão licenciados. Natural de Tramandaí, Gabriel é o primeiro político nascido no Litoral Norte gaúcho a assumir o governo do Estado.

“Esse ato que se repete anualmente eu entendo como um ato de homenagem ao poder Legislativo por parte do Chefe do Executivo e seu vice-governador, a medida que a Constituição foi muito sábia quando escreveu que os poderes são independentes, mas harmônios entre si”, ressaltou o deputado Gabriel.

Ainda durante seu 1º discurso covo governador em exercício, o parlamentar destacou a “harmonia respeitosa” entre Legislativo e Executivo, trabalhando com divergências, mas sempre buscando a convergência no final, buscando o melhor para população para quem estamos servindo e trabalhando”, declarou.

Governador Eduardo Leite (direita) realizou a transmissão do cargo ao deputado Gabriel Souza.

Foto: Joel Vargas

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Com Gabriel assumindo o governo do Estado, a presidência do Legislativo gaúcho passou ficar, de maneira interina, com a deputada Kelly Moraes (PDT). A cerimônia de transmissão de cargo também ocorreu na manhã de quarta-feira (5), na Sala da Presidência do Palácio Farroupilha.

Deputada Kelly Moraes (PTB) é a nova presidente em exercício do Legislativo gaúcho.

Foto: Marina Staudt

