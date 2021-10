O Grupo de Trabalho de Saúde (GT Saúde) do Governo do Estado divulgou na quarta-feira (6), a emissão de um novo Aviso para a região Covid de Capão da Canoa, a qual abrange os 23 municípios do Litoral Norte do RS. Isso ocorreu devido a pior dos indicadores da pandemia na região. Vale ressaltar que o Aviso é o primeiro passo do Sistema 3As de Monitoramento, com o qual o governo do Estado gerencia a pandemia no Rio Grande do Sul.

Capão da Canoa apresentou piora em indicadores como casos confirmados e óbitos, o que demonstra a necessidade de redobrar a atenção para o quadro da pandemia e adotar medidas para conter o crescimento. A situação é ainda mais delicada por se tratar de uma região em que o fluxo de pessoas deve aumentar com a proximidade do verão e do fim do ano.

A região teve na última semana uma incidência de 239,5 casos confirmados por 100 mil habitantes, representando um aumento de 44,1% frente à semana anterior. Isso levou Capão da Canoa a alcançar o pior índice entre as 21 regiões Covid, com taxa 157,8% superior à média estadual. Nos sete dias anteriores a 14 de setembro, foram registrados 367 casos confirmados. Nos últimos sete dias (até 04/10) foram 951 casos. Em relação a óbitos, o Litoral apresentou taxa de mortalidade acumulada na semana de 3,02 óbitos por 100 mil habitantes, representando um aumento de 9,1% frente à semana anterior. A taxa também é a pior do RS, sendo 101,1% superior à média estadual.

Ao longo da última semana, o Litoral Norte também teve um aumento de 125% de internações em leitos clínicos, entre suspeitos e confirmados. Entre 20 de setembro e quatro de outubro, o número de internados passou de sete para 27. Segundo os técnicos do GT Saúde, não houve, ainda, sugestão para o Gabinete de Crise emitir Alerta para a região Capão da Canoa. Os indicadores seguem sendo monitorados e, caso os números sigam aumentando, o Sistema 3As poderá exigir novas medidas.

