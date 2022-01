Anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite na tarde de quinta-feira (23). – Foto: Felipe Dalla Valle

O governador Eduardo Leite anunciou na tarde de quinta-feira (23), os municípios contemplados com recursos na segunda etapa do programa Pavimenta. Entre os beneficiados está Imbé. A cidade do Litoral Norte vai receber dois milhões de reais para pavimentação com asfalto da Avenida Imara, no trecho de aproximadamente 1,6 quilômetro entre a RS-786 e a Avenida Beira-Mar, conhecida como ‘Interpraias’.

Conforme o prefeito de Imbé, Ique Vedovato, a obra também inclui mais 1,4 quilômetro com bloqueto da Rua 12, em Santa Terezinha Norte, ligando a Rua Tapajós até a Avenida Tupi, em Imara, contemplando ainda o trecho da Avenida Tupi, entre a Rua Tapajós e a Avenida Beira-Mar. “Às portas do fechamento do ano, posso dizer que é um grande presente de Natal que a nossa comunidade de Imara está recebendo através do comprometimento e da articulação política do nosso governo”, declarou o prefeito imbeense.

Obra vai ser realiza no trecho entre a RS-786 e a Avenida Beira-Mar, em Imbé. – Foto: Maurício Marques

